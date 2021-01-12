新冠疫情持續延燒 金門公部門尾牙將延後辦理

新冠疫情持續延燒，金門縣政府今日在「金門縣災害應變中心」召開110年第一次會議，由指揮官縣長楊鎮浯主持，由於春節將屆，會中也針對是否要辦尾牙，進行討論，楊鎮浯也裁示，有關縣府尾牙因場地管理考量，無法交談及保持社交距離，失去尾牙年歡的意義，確定尾牙將延至3月後再辦理；另金酒公司的尾牙，則會照常舉行，但不邀請外賓。

金門縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心今天召開本年度第一次會議，由楊鎮浯主持，衛生局局長李錫鑫以及金防部指揮官賀政、金門醫院、海岸巡隊、民航站等中央駐金單位，以及縣府一、二級單位人員與會，並透過視訊與五鄉鎮長共同研討防疫相關議題。

會中，尾牙是否舉辦引起熱烈的討論，金門最大企業、擁有1300多名員工的金酒公司每年的尾牙宴動輒160多桌，由於金酒公司員工每年都超期待這場活動，所以經過討論，今年傾向照常辦理，還是會在金湖鎮龍堡廠房舉辦盛大尾牙宴，但就單純員工參與，不邀請外賓。

此外，縣府的各單位尾牙，也相當龐大，據了解，縣府員工尾牙大約有90多桌、退休公務人員尾牙將近80桌、

教育人員尾牙則是50桌，縣府人事處長蔡流冰表示，將等「秋冬防疫專案（109年12月1日至110年2月28日實施）」後，大概在3月份後擇日辦理。

會中決議事項還有，春節期間各所辦理迎新春系列活動，是屬於大型活動範疇應遵守各項防疫規範，就各項防疫措施細節，請建設處研擬於1月14日會議討論。另外，衛生局與部立金門醫院就新冠肺炎疫苗冷運鏈進行討論，擬訂方案預做準備。