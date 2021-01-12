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高雄馬延期 高雄燈會也因防疫取消飲食區

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
陳其邁下午在輕軌通車典禮受訪表示，針對高雄馬拉松，早上市政會議跟防疫會議已有經過充分討論，以防疫優先為原則。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影
陳其邁下午在輕軌通車典禮受訪表示，針對高雄馬拉松，早上市政會議跟防疫會議已有經過充分討論，以防疫優先為原則。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影

高市府上午宣布高雄馬延後舉辦，對於年節、元宵等活動，市長陳其邁今說，已盤點各項活動，依活動人數分級管理，超過萬人活動可能不適合舉行。觀光局長周玲妏說，元宵節高雄燈會範圍有縮小，也將取消美食街、飲食區等。

陳其邁下午在輕軌通車典禮受訪表示，針對高雄馬拉松，早上市政會議跟防疫會議已有經過充分討論，以防疫優先為原則，因涉及包括路線規畫補給跟出發，且人數眾多，決定延期到今年底，待疫情比較緩和時才會舉辦。沒有什麼比防疫更重要的事。

對於接下來的年節活動，如年貨大街規畫等，陳其邁說，還是要看人數跟密度，及是否為開放空間，來針對個案做不同考量。

陳其邁說，已開始盤點活動，人數500以下、500到1千，1千到2千及1萬以上等活動來做分級管理，人數超過1萬、2萬的活動可能不適合，市府也會給予民間主辦的活動一些指導。

周玲妏說，大概全高雄市各局處的活動已有盤點，都有在防疫標準下，去做人流控管跟內容範圍縮減。

周玲妏說，元宵節高雄燈會範圍有稍微縮小一點，也有取消美食街、飲食區，並考慮如何限制開幕式的集體人流，原來開幕式設定範圍是希望能夠容納1萬6千人左右，現在因為防疫政策，所以縮小到5千人，且會保持1米以上的距離。

至於三鳳中街年貨大街，周說，年貨大街跟元宵燈一樣，是屬於流動性活動，就是人潮並不是集中在某個特定區，而是屬於流動性，在防疫上需全程戴口罩，但試吃等集中飲食、攤販市集的部分就會取消。

年貨大街 陳其邁

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