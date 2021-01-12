高雄輕軌今通車試營運 行車速率待提升

高雄輕軌大南環段今下午通車試營運，並於2月28日前全線開放免費試乘。不過輕軌平均時速僅約20公里，有試乘民眾認為比較適合放假時搭乘欣賞風景，上班通勤恐太悠閒不適合。另C17站西側土地遭民眾占用，捷運局正辦理用地取得，預計月底前可拆除部分建物。

高雄輕軌大南環段進入試營運，為鼓勵市民搭乘，市長陳其邁今下午到現場視察，並表示輕軌全線至2月28日止均提供免費搭乘服務，鼓勵市民將搭乘心得反應給市府，一起讓輕軌更好。

大南環段新增9個站串聯鼓山、鹽埕、前鎮及苓雅區等4個行政區，東起南凱旋公園、高師大和平校區，途經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、圖書總館、流行音樂中心、駁二藝術特區、壽山動物園等，往西連結鼓山區公所等。

捷運局表示，通車後首班車及末班車維持目前上午7點及晚上10點由端點站發車，班距不分平假日為15分鐘。

下午試乘的民眾劉邑紋說，高雄輕軌速度感覺好像比淡海輕軌慢些，雖然沿途風景很好，但似乎不適合上班趕時間搭車，比較適合放假悠閒欣賞風景。如果通勤的話，她應該還是不會搭輕軌。

臉書「高雄好過日」也指出，試乘輕軌後，發現多路口仍需要停等、速率低落等問題。

陳其邁表示，經過重要的路段，如三多路、二聖路等重要路段，採相對優先原則，其他次要道路則採絕對優先原則，務必讓輕軌在效率上能夠更加提升，另交通號誌仍需要一點時間磨合。

對輕軌免費試乘人潮的防疫問題，陳其邁說，大眾運輸交通工具都有一個sop防疫準則，會按照防疫規定來執行防疫工作，也呼籲民眾搭乘輕軌必須全程配戴口罩且遵守防疫規定。

陳其邁說，不管是輕軌或是捷運都有列車人員或相關衛生局人員抽查，也會進行相關防疫工作的督導跟執行。

捷運局長吳義隆表示，輕軌有專有路權，平均時速大約20公里，包括路口、車站停站跟防禦性駕駛部分，速度有稍微放慢。