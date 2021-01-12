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高雄市議員清點人數逼流會 與劉柏良被調走有關
高雄市議會下午流會。提出清點人數的國民黨議員宋之彬說，高雄市警察局長劉柏良上任才半年就被調走，議員多認為劉是可以溝通的警局長，這麼短的時間被調走，市長陳其邁只表示，警政人事一條鞭、尊重中央，沒有向中央表達高雄市的立場，議會臨時會後天就閉幕，劉也要調走，因此今天提清點，向市府表達遺憾。
劉柏良要調走的消息，高雄市議員不分藍綠多感意外，宋立彬說，如果劉在高雄做了2年，而且做得不好，警政系統要把劉調走，相信大家多不會有什麼意見；可是，劉只接警局長半年，而且好溝通，中央就這樣把人調走，感覺上高雄市警察局長這個位子在中央看來似乎是酬庸而已，不是著眼高雄治安維護。
宋立彬表示，因為劉在高雄警察局長任內做得不錯，且才上任半年，即使警政人事權中央地方一條鞭，陳其邁至少要向中央表達一下高雄的立場，可是陳其邁、市府只說尊重中央警政人事權、警政人事一條鞭，好像不重視警察局長這個職務一樣。
高雄市議會下午進行交通部門預算二讀，不是警察部門，宋立彬還是堅持清點。他表示，臨時會14日要閉幕了，等審到警消部門時，劉柏良已經調走了，所以今天清點，表明一下對中央、地方調動高雄市警察局長之事的遺憾。
下午清點時，在場議員26人，未達過半33人，主席議長曾麗燕宣布散會。
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