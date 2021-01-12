快訊

屢被爆婚變！黃曉明街頭被捕獲 髮線大後退超憔悴

司法官東西軍：踏上法律之路，先了解法官、檢察官差在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市議員清點人數逼流會 與劉柏良被調走有關

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員宋立彬對警察局長劉柏良被調走、市長陳其邁未向中央表明立場感到遺憾， 下午在議會清點人數致預算審查流會。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員宋立彬對警察局長劉柏良被調走、市長陳其邁未向中央表明立場感到遺憾， 下午在議會清點人數致預算審查流會。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會下午流會。提出清點人數的國民黨議員宋之彬說，高雄市警察局長劉柏良上任才半年就被調走，議員多認為劉是可以溝通的警局長，這麼短的時間被調走，市長陳其邁只表示，警政人事一條鞭、尊重中央，沒有向中央表達高雄市的立場，議會臨時會後天就閉幕，劉也要調走，因此今天提清點，向市府表達遺憾。

劉柏良要調走的消息，高雄市議員不分藍綠多感意外，宋立彬說，如果劉在高雄做了2年，而且做得不好，警政系統要把劉調走，相信大家多不會有什麼意見；可是，劉只接警局長半年，而且好溝通，中央就這樣把人調走，感覺上高雄市警察局長這個位子在中央看來似乎是酬庸而已，不是著眼高雄治安維護。

宋立彬表示，因為劉在高雄警察局長任內做得不錯，且才上任半年，即使警政人事權中央地方一條鞭，陳其邁至少要向中央表達一下高雄的立場，可是陳其邁、市府只說尊重中央警政人事權、警政人事一條鞭，好像不重視警察局長這個職務一樣。

高雄市議會下午進行交通部門預算二讀，不是警察部門，宋立彬還是堅持清點。他表示，臨時會14日要閉幕了，等審到警消部門時，劉柏良已經調走了，所以今天清點，表明一下對中央、地方調動高雄市警察局長之事的遺憾。

下午清點時，在場議員26人，未達過半33人，主席議長曾麗燕宣布散會。

高雄市 警察 陳其邁

延伸閱讀

林右昌與陳其邁合體 甜蜜比愛心、擺鐵達尼號姿勢拍照

高市警察局長異動 議會3黨團反對

劉柏良傳異動 黃紹庭批民進黨把高市警局長當內鬥工具

高市警局長劉柏良有意提前退休？手機關機 幕僚指心情想必不佳

相關新聞

高雄馬延期 高雄燈會也因防疫取消飲食區

高市府上午宣布高雄馬延後舉辦，對於年節、元宵等活動，市長陳其邁今說，已盤點各項活動，依活動人數分級管理，超過萬人活動可能...

屏東蓮霧寒害災損估破億 「黑珍珠的故鄉」成重災區

寒流一波波來襲，重創正值盛產季的屏東蓮霧，縣長潘孟安向行政院爭取啟動天然災害救助機制，農委會10日公告屏東縣為寒流天然災...

鐵達尼版邁邁、昌昌攬牢牢引熱議 網友：男男版的浪漫

基隆市長林右昌昨天領市府團隊拜會高雄市長陳其邁，並搭船聽取高雄市水域遊憩及港區觀光發展的成果經驗，林右昌與高雄市長陳其邁...

新冠疫情持續延燒 金門公部門尾牙將延後辦理

新冠疫情持續延燒，金門縣政府今日在「金門縣災害應變中心」召開110年第一次會議，由指揮官縣長楊鎮浯主持，由於春節將屆，會...

高雄輕軌今通車試營運 行車速率待提升

高雄輕軌大南環段今下午通車試營運，並於2月28日前全線開放免費試乘。不過輕軌平均時速僅約20公里，有試乘民眾認為比較適合...

高雄市議員清點人數逼流會 與劉柏良被調走有關

高雄市議會下午流會。提出清點人數的國民黨議員宋之彬說，高雄市警察局長劉柏良上任才半年就被調走，議員多認為劉是可以溝通的警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。