利用學校閒置空間 屏東縣第3處社區公托揭牌

屏東縣第3處社區公共托育家園－屏東市忠孝托育家園，今天由縣長潘孟安揭牌開幕，忠孝家園利用屏東市忠孝國小閒置空間設立，採公私協力合作，委由屏榮高中經營管理。

忠孝社區公共托育家園有4名專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，目前已收托額滿，潘孟安強調，縣府將接續在各鄉鎮成立社區托育家園及公托中心，透過建立友善托育環境，減輕家長育兒負擔。

潘孟安表示，面對少子化，為讓家長能自社區獲得安全且資源豐富的托育場地，縣府積極盤點學校閒置空間設立社區公共托育家園，繼社福館及鹽埔國小設置社區公共托育家園，忠孝托育家園成為第3處據點，預計今年在潮州、萬丹及內埔地區也將再各增設1處。

潘孟安指出，在社區公共托育家園資源佈建同時，縣府也持續與各私立托嬰中心跟居家托育人員簽訂準公共化服務契約，並成立托育資源中心，除了社福館及潮州托育資源中心，未來在九如、恆春、內埔、東港也將陸續成立。

潘孟安指出，托育資源中心不僅提供社區多樣化玩具和遊戲空間、舉辦親子活動，透過5輛行動教玩具車跑遍偏鄉服務。

縣府社會處表示，目前縣內居家托育人員準公共化簽約比例已達97%，9家托嬰中心簽約更達100%。家長送托準公共化托嬰中心或居家托育人員，每月補助新台幣6000元至1萬元不等的托育補助，減輕家長負擔，安心上班。

社會處表示，「社區公共托育家園」是結合現行托嬰中心與居家托育優勢，在居家托育（保母）與機構式照顧（托嬰中心）之間，增加第3種選擇，兼具居家式托育服務。優點是兒童有同齡孩子互動玩耍，12名兒童人數不，可多降低交互傳染機率，托育人員照顧人力比低於托嬰中心，照顧人力比為1:3，降低人員照顧壓力。

屏東市忠孝社區公共托育家園自去年12月14日起開始收托，目前已全數額滿，現階段仍有家長候補，顯見公私協力社區公共家園深獲家長認同。每名幼童每月托育費用1萬2000元，可申請3000元到7000元托育補助。