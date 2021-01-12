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南橫東段施工有崩塌 關山警籲請遊客留意路況做好防護

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東向陽山區前天降雪，吸引部分民眾上山賞雪。圖／關山警分局提供
台東向陽山區前天降雪，吸引部分民眾上山賞雪。圖／關山警分局提供

台東南橫向陽、埡口一帶本月10日降雪，吸引部分民眾上山賞雪拍照，但途中公路總局關山工務段有部分路段施工，加上雨雪濕滑危險，關山警分局籲請民眾做好綁雪鏈等防護，也要注意路況，如道路管制時間及午後常起霧，要注意行車安全。

台東縣海端鄉南橫公路向陽山區前天凌晨降正入冬後第一波雪，把山區染成銀色世界，網友在社群瘋傳，不少熱血遊客互邀「衝一波」，但卻未做好防護，如前天就有高雄遊客車輛在車區拋錨，警方協助才得以解決。

向陽山區平均氣溫在5度到零下3度間，且因降雨，偶爾會出現崩塌，加上路面濕滑，其實滿危險。關山警分局表示，受霸王級寒流影響，氣溫急速下降，向陽山區成為賞雪當梅、櫻花的好地方，但南橫有部分路施工，工務段管制通行，有心血管疾病的民眾切勿逞強前往，要量力而為。

台東向陽山區前天降雪，吸引部分民眾上山賞雪，2天來雖有降雨卻未下雪。圖／關山警分局提供
台東向陽山區前天降雪，吸引部分民眾上山賞雪，2天來雖有降雨卻未下雪。圖／關山警分局提供
台東向陽山區前天降雪，吸引部分民眾上山賞雪。圖／關山警分局提供
台東向陽山區前天降雪，吸引部分民眾上山賞雪。圖／關山警分局提供

南橫 台東

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