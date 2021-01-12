南橫東段施工有崩塌 關山警籲請遊客留意路況做好防護

台東南橫向陽、埡口一帶本月10日降雪，吸引部分民眾上山賞雪拍照，但途中公路總局關山工務段有部分路段施工，加上雨雪濕滑危險，關山警分局籲請民眾做好綁雪鏈等防護，也要注意路況，如道路管制時間及午後常起霧，要注意行車安全。

台東縣海端鄉南橫公路向陽山區前天凌晨降正入冬後第一波雪，把山區染成銀色世界，網友在社群瘋傳，不少熱血遊客互邀「衝一波」，但卻未做好防護，如前天就有高雄遊客車輛在車區拋錨，警方協助才得以解決。