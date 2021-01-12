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憂2萬跑者成防疫破口 高雄馬拉松延期

中央社 / 高雄12日電

高雄市長陳其邁今天宣布，因應疫情嚴峻，「2021高雄馬拉松」將延期舉辦。目前比賽有2萬多人報名，高市府表示，若報名跑者無法配合延期，會全額退費。

2021高雄馬拉松原定1月30日及31日舉辦，但開辦前就引來鹽埕地區居民反映，擔心2萬多跑者成為社區破口，希望賽事取消。高雄市政府上午召開防疫會議，陳其邁會後宣布，2021高雄馬拉松確定延期舉辦。

陳其邁表示，宣布延期是以防疫為優先考量，希望在國際疫情嚴峻的時候，以最高標準讓民眾安心，並全面落實防疫工作，但要向熱愛馬拉松的朋友表示歉意，等疫情趨緩後，市府會辦得更盛大，讓活動更精彩。

高雄市衛生局長黃志中指出，經過防疫會議討論，考量國際疫情攀升，全球確診超過9000萬人，死亡超過190萬人。中央疫情指揮中心從12月底到1月，不斷提升防疫強度，高雄市雖無社區感染風險，但因應國際疫情變化，也要強化防疫措施。

他表示，考量高雄馬拉松參加人數有2萬多人，比賽過程擁擠的狀況，難以確保防疫規格，因此建議延後辦理。

至於賽事將延到何時，高雄市運發局長侯尊堯回應，農曆年後會儘快宣布。而為鼓勵報名跑者繼續等待參賽，他表示，市府會加贈完賽衣，還會抽100雙跑鞋；但若無法配合延期者，將全額退費。

疫情 馬拉松 高雄市

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