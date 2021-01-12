高雄加碼補助防疫旅館每房每日200元 開放離島居民申請

高雄市府今天舉行防疫會議，高雄市防疫旅館量能已有3244間，近日可再增加912間。市長陳其邁宣布，以高雄市民優先，並開放離島金門、馬祖和澎湖鄉親申請；另外除了交通部觀光局對防疫旅館業者每房每日800元的補助，高雄市府再加碼每房每日200元，補助防疫旅館營運。

高雄市衛生局長黃志中表示，國際疫情一直在攀升，確診病例超過9千萬，死亡超過190萬人，高雄市雖然無社區感染風險，但防疫強度不斷提升。對整個高雄市各個大型活動部分，遵循中央疫情指揮中心的規範，在會場裡面戴口罩、不飲食，並要求相關的一些主辦單位提供防疫計畫，市府會加以審核，協助落實防疫。

陳其邁表示，六都防疫旅館的房間數，截至1月4日的統計是台北市是6387間，高雄市3244間，新北市984間，桃園1691間，台南516間。經過責陳觀光局增加防疫旅館數量，高雄市將再增加912間。所以今天防疫會議決定，除了高雄市民優先之外，也開放離島金門、馬祖和澎湖鄉親申請使用。開放離島居民入住高雄防疫旅館，因為離島居民仍有需求，也是基於醫療量及旅館數的考量。

陳其邁說，在六都防疫旅館部分，高雄近日增加912間，台北增加400間，桃園和新北各增加500間，台中與台南各增加300間，高雄市觀光局同仁的努力，一口增加部分是六都中最多的，足夠因應春節期間防疫旅館的量能。