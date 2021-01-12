故宮人氣國寶「玉鰲魚花插」變創意料理「魚躍成龍鍋」

故宮國寶古物融入日常生活，遊客在嘉義縣故宮南院看得到國寶，也能在館內唯一餐廳「野爺鍋物」，品嘗國寶創新鍋物，繼翠玉白菜鍋受歡迎，上午又推出以人氣國寶「玉鰲魚花插」發想的「魚躍成龍鍋」，象徵魚躍龍門、金榜題名，故宮院長吳密察、縣長翁章梁及立委蔡易餘等共同代言行銷。

「魚躍成龍鍋」主要食材，由「有鮽鮮物」提供，用屏東枋寮養殖的新品種珍珠龍膽石斑，是養殖達人何世卿以龍膽石斑與老虎斑繁殖成功的新品種，不僅遺傳龍膽石斑生長快速的優點，兼具老虎斑鮮甜細嫩的肉質，魚皮Q彈油脂豐富、富含膠質。

這是「有鮽鮮物」首度與「野爺鍋物」合作，雙方堅持優質食材的理念相同、一拍即合，希望用餐客人在享受新鮮佳餚之餘，對故宮國寶有更多的認識。

「有鮽鮮物」品牌註冊2年多，原經營重點放在中南部，去年底進駐台北濱江市場，設立「有鮽鮮物」專櫃專售珍珠龍膽石斑。蔡易餘擔任國寶菜宴推廣大使，枋寮鄉鄉長陳亞麟到場介紹家鄉特產，翁章梁品嘗鍋物，大讚鮮甜可口、營養豐富。

「野爺鍋物」負責人吳品諭去年首度以人氣國寶翠玉白菜發想，推出「翠玉白菜鍋」，成店內火紅熱賣產品，慶祝故宮5周年，迎接新年，新增好彩頭「魚躍成龍鍋」，以明朝玉鰲魚花插為靈感，有功名富貴寓意，象徵魚躍龍門、金榜題名，鍋物高貴不貴，每鍋698元（含半顆魚頭及肉）。