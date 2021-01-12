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年輕夫妻創業追夢 「卡打車」油飯餐車金門飄香

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門一對年輕夫妻蔡耕維與黃寧憶，最近創業開賣油飯，全家人一起幫忙製作古早味油飯。記者蔡家蓁／攝影
金門一對年輕夫妻蔡耕維與黃寧憶，最近創業開賣油飯，全家人一起幫忙製作古早味油飯。記者蔡家蓁／攝影

金門一對年輕夫妻蔡耕維與黃寧憶，兩人原本在知名的昇恆昌免稅店上班，受新冠肺炎疫情影響，業績嚴重下滑，收入銳減，平日就喜愛下廚的蔡耕維決定離職，夫妻兩人一起創業，賣的就是黃家祖傳的台式油飯，他們改裝一台復古腳踏車成為餐車，每周3天巡迴金城各大廟口開賣「黑人古早味油飯」，透過臉書的行銷，吸引民眾大排長龍搶購，常常一開賣，10多分鐘就完售。

最近在金門有一輛神秘的「油飯餐車」，一週只開賣3天，每次老闆只賣1大桶油飯，限量約70碗，且限定每人只能買2碗，但生意超火紅，每次開賣總是被搶購一空，晚來就買不到。

今年34歲的老闆蔡耕維表示，他原本從事服務業，在昇恆昌工作8年，但因為近期收入大減，他決定跟老婆一起逐夢，原本就念餐飲科的他先頂下一間鹹水雞攤位，但因為冬天是淡季，腦筋動很快的黃寧憶提議可以來賣祖傳油飯，就像餐車上「一個關於童年的回憶；一碗傳承下去的味道；一台不太復古的腳踏車；開始一趟完成夢想的旅程」的這段話，兩人只花了3萬元，就把創意餐車搞定。

黃寧憶補充說，她的阿伯在五分埔開設知名的油飯店，小時候她去幫忙時，最享受的就是吃上一碗油飯，而父親賣的滷肉飯，也同樣知名，只是父親已離世，好吃的手藝，再也學不到，於是夫妻兩人一想到創業，馬上就想起阿伯的油飯，兩人到台灣拜師，學了數週，之後就是「遠距教學」，老公負責烹製，她在視訊給阿伯看，經過數月的學習，終於煮出記憶中的好味道。

黃寧憶說，多年前她去小琉球旅遊時，就遇到過有人開著麵包車在各景區販售冰品，讓她也想嘗試做餐車，於是她把阿伯的油飯加上餐車，終於完成她的創業夢，黃寧憶感動的說，也很感謝老公陪她一起追夢。

「黑人古早味油飯」在去年的12月23日開賣，沒有固定店面，而是透過臉書粉絲頁提前公告開賣地點，時間一到，餐車準時開賣，蔡耕維透露，初期沒有限制購買數量，常常10分鐘內就完售，很多老顧客抱怨買不到，後來才規定一次最多只能買2碗，但也一樣大排長龍，一開蓋，30分鐘內就賣光光。

夫妻兩人透露，好吃的油飯一定要新鮮，所以他們都是開賣前才製作，剛攪拌好的油飯香味四起，讓排隊民眾直說好香，有一位媽媽說，她原本只是想買碗嚐味道，沒想到一試成主顧，幾乎每週都要來買，她覺得，年輕人願意嘗試，很值得支持與鼓勵。

金門一對年輕夫妻蔡耕維與黃寧憶，最近創業開賣「黑人古早味油飯」，飄香金城市區。記者蔡家蓁／攝影
金門一對年輕夫妻蔡耕維與黃寧憶，最近創業開賣「黑人古早味油飯」，飄香金城市區。記者蔡家蓁／攝影
今年34歲的老闆蔡耕維原本從事服務業，最近改行賣起油飯，他說，收入比以前上班的薪水還多。記者蔡家蓁／攝影
今年34歲的老闆蔡耕維原本從事服務業，最近改行賣起油飯，他說，收入比以前上班的薪水還多。記者蔡家蓁／攝影
「黑人古早味油飯」餐車，所到之處，都吸引民眾不畏風雨，大排長龍，常常一開賣，10多分鐘就完售。記者蔡家蓁／攝影
「黑人古早味油飯」餐車，所到之處，都吸引民眾不畏風雨，大排長龍，常常一開賣，10多分鐘就完售。記者蔡家蓁／攝影

夫妻 創業 腳踏車

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