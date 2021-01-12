高雄歡慶「六堆300年」 創客炫舞大賽總獎金10萬元

今年是客家六堆開基300年，高雄市政府客委會推出系列慶祝活動，預計3月舉辦六堆300年慶典系列活動之「春天與Hakka有約」。客委會表示，活動當天舉辦「創客炫舞大賽」，以客家故事或六堆故事為主題，競賽總獎金10萬元，歡迎全國舞林高手報名。

「六堆」之詞緣起於明末清初，客家先民分布在12個鄉鎮區居住，跨越高屏兩縣市；2021年是六堆開基300年，各地客庄舉辦系列活動。客委會指出，鳳山客家人口近5萬人，全高市客家人口第二多，多為北客或屏東、高雄美濃移入，今年3月選在鳳山舉辦「春天與Hakka有約」活動，表達對六堆先民感恩，並將客家多元豐富的文化帶進都會區。

楊瑞霞主任委員表示，「春天與Hakka有約」當天舉辦「創客炫舞大賽」，以客家故事或六堆故事為主題，參賽者可盡情發揮創意，結合各種熱舞形式，競賽總獎金10萬元。

炫舞大賽限國中（含）上組團參加，分為初賽與決賽兩階段，初賽以書面評選，預計選出15團進入決賽，3月20日在鳳山衛武營都會公園（榕園廣場）比舞。報名時間即日起至110年2月26日止，相關資訊可上高市客委員會官網(https://chakcg.kcg.gov.tw)或「雄好客-高雄市政府客家事務委員會」粉絲專頁(https://www.facebook.com/KHhakka)查詢。