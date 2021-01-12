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高雄YouBike 2.0共設849站 下周將達500萬使用人次

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局邀請馬拉松女神雷理莎擔任YouBike 2.0代言人。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局邀請馬拉松女神雷理莎擔任YouBike 2.0代言人。圖／高雄市交通局提供

高雄YouBike 2.0公共自行車系統去年7月起營運至今，已建置849處租賃站、8300輛自行車，站數全國第一，短短半年多累計超過492萬使用人次，交通局預計下周可達500萬人次，6月可達1千萬人次，未來則會持續觀測民眾需求反應，加密設站進度。

交通局長張淑娟今在市政會議後表示，YouBike 2.0去年7月1日開始正式上線營運，12月單月運量已經突破100萬人次，這個月將進行尋找第500萬個幸運之星活動，活動應該下周就會達成第500萬人次，預計大概6月可達成1千萬使用人次。

張震娟說，今年也特地邀請馬拉松女神雷理莎擔任YouBike 2.0的代言人，希望透過行銷宣導，讓市民更能夠了解YouBike 2.0的好處，多多使用。

交通局表示，第500萬名幸運兒除了可獲得獨家限量紀念卡，還可獲得3000元儲值金。微笑單車也加碼500萬幸運星的前、後各2名，致贈微笑單車限量旅行收納包、晴雨兩用收納帽與高雄YouBike2.0紀念卡。

交通局表示，熱門場站前50名多在捷運紅線、橘線車站十字路網上，顯示民眾多利用YouBike2.0轉乘捷運、公車等公共運輸。使用手機掃碼租借比例也超過10%。截至1月11日上路短短半年多已超過492萬人次使用，租借次數單日最高突破4萬人次。

張淑娟說，數據分析發現，最熱門的場站就捷運凹子底站4號出口，一個月大概有1萬2千人次使用，一天大概400人次。另從中央公園到雄女、後驛站到高雄醫學院等路段，及河堤社區、市政府等，都是很熱門的場站，顯示受學生、上班族愛用。未來會持續觀測民眾的需求反應，去加密設站的進度，預計未來將設置達1000處租賃站。

為鼓勵民眾多使用，YouBike2.0至今年3月31日止前30分鐘由市府補貼提供市民免費騎乘，4月1日起前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元，但轉乘捷運、公車、渡輪、輕軌或台鐵，還是有30分鐘免費優惠。

YouBike 捷運 單車

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