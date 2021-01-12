駕駛注意！佳冬戰備道和草埔隧道 區間雙向測速3月上線

今年4月間，台61線西濱快速道路區間測速系統精確性出包，因執法公信力遭質疑，各縣市陸續停用；「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」今年1月上路後，屏東縣警局規畫在台1線佳冬戰備道和台9線草埔森永隧道2處開辦區間測速系統，儀器已送檢並密集測試中，預定3月上線；佳冬戰備道因有3個紅綠燈路口，警方表示會將停等時間納入。

屏東縣警局交通隊說，為使區間測速裝置有一致性的檢測機制，經濟部標準檢驗局去年10月訂頒「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，自今年1日起區間設備均應經過檢定合格方能執法，未經檢定合格者不得使用，以提升執法公信力；屏東縣境內原規畫去年在佳冬戰備道和台9線草埔森永隧道2處開辦，硬體早已建置完成，但配合技術規範延至今年上線。

屏東縣選在草埔森永隧道和佳冬戰備道路段導入科技執法，正是縣境超速照像違規率的冠、亞軍；草埔森永隧道位於台東與屏東縣交界，是兩地的重要幹道，2019年底通車迄今已逾300萬車次通行，去年6月將速限由60公里提高至70公里，同時試辦通行大型重型機車，該段設在往台東方向的測速照相，到去年底已開出逾2萬超速罰單，躍升為屏東縣超速照相王。

全長3.7公里的道台1線佳冬戰備跑道，是南下台東和屏東墾丁的重要道路，因設計可供戰機起降，路幅寬大筆直又平坦，部分駕駛人視同高速公路行駛，常忍不住飆速，大假日南下車流量可達3萬車次，平常日也有近1萬車次流量，4年前在中段南向車道設置限速70公里的測速照相，平均1年都有逾萬件違規超速。