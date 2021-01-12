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漁民意外捕獲海保類鯨鯊4起 海保署：有通報釋回不違法

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
東部海域有鯨鯊誤入定置網，業者依意外捕獲通報表向海保署通報後，釋回海中。圖／國立海洋大學教授莊守正提供。
東部海域有鯨鯊誤入定置網，業者依意外捕獲通報表向海保署通報後，釋回海中。圖／國立海洋大學教授莊守正提供。

海委會海洋保育署109年6月1日起公告，新增鯨鯊、雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝3種海洋保育類野生動物，並透過海洋保育類野生動物救援組織網MARN，建立意外捕獲通報機制。提醒民眾未來如有發生意外捕獲海洋保育類野生動物，只要將混獲生物的資訊協助通報，並將動物釋回海中，就不會有違法的問題，東部漁民已通報4起。

海保署表示，根據野生動物保育法規定，保育類野生動物未經許可不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖及其他利用。海保署從108年成立海洋保育類野生動物救援組織網MARN，並訂定MARN作業手冊以規範鯨豚及海龜擱淺救援處理機制及通報流程。

因為鯨鯊及鬼蝠魟屬3種海洋野生動物已列入保育類名錄，所以在MARN手冊增訂意外捕獲通報機制。漁民及相關漁法業者於海上作業時，如果意外捕獲海洋保育類野生動物，只要依「意外捕獲通報表」將混獲的物種、體長、捕獲時間、經緯度等必要資訊記錄下來通報，並儘速將生物釋回海中，就不會有違法的問題。

海保署表示，意外捕獲的相關資料在完成統計分析後，將公開於「海洋保育網」（iocean）上，民眾可透過網站訊息瞭解各生物的族群分布及環境生態狀況。目前海保署已接獲定置網業者通報意外捕獲鯨鯊4筆紀錄，並擴大邀請定置網協會及相關業者加入意外捕獲海洋保育類野生動物的通報及救援網絡，研擬降低海洋保育類生物混獲的有效忌避措施。相關資訊查詢及通報表單，可至海保署官網下載(首頁>野生動物救援>救援處理紀錄單>海洋保育類野生動物意外捕獲通報表) 。

保育類野生動物 漁民 海龜

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