鐵達尼版邁邁、昌昌攬牢牢引熱議 網友：男男版的浪漫

基隆市長林右昌昨天領市府團隊拜會高雄市長陳其邁，並搭船聽取高雄市水域遊憩及港區觀光發展的成果經驗，林右昌與高雄市長陳其邁兩人在船上玩鐵達尼號哏，學男女主角站在船頭環抱的經典畫面。昨晚林右昌將兩人合照放上臉書引發網友熱議，按讚數有4千多人，數百人留言。網友：男男版的浪漫。

基隆市長林右昌昨天率領市府團隊拜會高雄市長陳其邁，並搭船聽取高雄市水域遊憩及港區觀光發展的成果經驗，「昌邁」市長更在高雄棧二庫簽署合作意向書，共同推動「高基雙港漫遊趣」方案，讓搭乘郵輪的旅客能夠「玩轉雙港•享遍優惠」。

林右昌在臉書曬和陳其邁的鐵達尼版合照，林右昌寫著：穿燒燒、攬牢牢，作伙挺過這寒冬，寒流迫降一波波，起床披衣先動動，吃補喝酒不開車，室內注意要通風，防疫工作不可少，一起平安過好冬。

網友說「鐵達尼號，男男版，兩位市長很棒，一起加油，繼續前行」、「鐵達尼男男版的浪漫」、「哇，真的好溫暖，敲碗雙帥在一起，哈有夠鬧，但很真心」、「台灣俊彥昌邁合體」、「暖男加型男」。但也有網友說「正版的是前面比較胖」、「有點不舒服」、「鐵達尼最後不是？他們不知道」。