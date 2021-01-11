瑞光夜市將歇業攤販生計堪憂 屏東人不捨　

屏東市瑞光夜市日前公告，將營業至3月21日止，消息一出，令不少屏東人感到不捨，還稱瑞光夜市是「時代的眼淚」。在瑞光夜市擺攤20年的業者也感嘆，近幾年人潮銳減，生意也大不如前，雖然有心理準備遲早會結束，但卻想不到消息來得如此突然。瑞光夜市管委會期望，仍有許多業者靠夜市來維持生計，期盼縣府能有所作為。

瑞光夜市管委會指出，20多年前，因廣東路夜市攤位占用道路，屢遭檢舉投訴，加上警方多次取締，令攤商無奈，經縣府相關單位協調後，才遷至現址，成為瑞光夜市，

瑞光夜市管委會表示，瑞光夜市全盛時期，高達176個攤位，如今隨時代變遷，人潮銳減，生意也大受影響，攤位更減至60攤左右。

在瑞光夜市擺攤20年的楊姓業者說，近幾年人潮銳減，生意也大不如前，雖然有心理準備遲早會結束，但卻想不到消息來得如此突然，目前還不知道未來有無夜市的替代空間。