大病初癒排刀滿檯！ 名醫杜元坤：及時行樂不如行善

義大醫院院長杜元坤行醫超過30年，每月都固定捐出一半薪水做公益，長年累積行善超過1億元，更預立遺囑身後財產不會留給後代，全部捐為公益。去年大病初癒，讓杜的人生觀起了變化，別人在鬼門關前走一遭，回來可能覺得應該「及時行樂」，他重拾健康後，只覺得更應該「及時行善」，因為行樂惠一人，行善卻是惠眾生。

杜元坤說，家族有遺傳性高血糖，又因為生活緊張，他2、30年來屢受胃食道逆流之苦，後來發生病變。原本以為自己是無敵鐵金鋼，拚了命的工作，生病後體認到若不把身體弄好，什麼也做不成。「命沒了，什麼都沒了！」於是停下腳步接受治療，還好後來結果順利。

經過這場大病，杜元坤深刻體會人生無常，行事也更急了。有人說，要「及時行樂」，他想的卻是要「及時行善」，於是拚了命的教學生，為病人服務，開刀檯數更多。因為及時行樂只是對自己有利，及時行善才能幫助更多人。

神經顯微重建手術國際權威杜元坤幾乎是以院為家，睡在辦公室裡。病患家屬劉小姐說，院長每天早上6點多查房，第一天早上她差點沒嚇到跌下來，「有哪個院長是早上6點多出現在病患面前的呢？」杜元坤說，因為住在醫院，所以他一天查兩次房，晚上病人也是需要醫生的。