聽新聞
test
0:00 / 0:00
大病初癒排刀滿檯！ 名醫杜元坤：及時行樂不如行善
義大醫院院長杜元坤行醫超過30年，每月都固定捐出一半薪水做公益，長年累積行善超過1億元，更預立遺囑身後財產不會留給後代，全部捐為公益。去年大病初癒，讓杜的人生觀起了變化，別人在鬼門關前走一遭，回來可能覺得應該「及時行樂」，他重拾健康後，只覺得更應該「及時行善」，因為行樂惠一人，行善卻是惠眾生。
杜元坤說，家族有遺傳性高血糖，又因為生活緊張，他2、30年來屢受胃食道逆流之苦，後來發生病變。原本以為自己是無敵鐵金鋼，拚了命的工作，生病後體認到若不把身體弄好，什麼也做不成。「命沒了，什麼都沒了！」於是停下腳步接受治療，還好後來結果順利。
經過這場大病，杜元坤深刻體會人生無常，行事也更急了。有人說，要「及時行樂」，他想的卻是要「及時行善」，於是拚了命的教學生，為病人服務，開刀檯數更多。因為及時行樂只是對自己有利，及時行善才能幫助更多人。
神經顯微重建手術國際權威杜元坤幾乎是以院為家，睡在辦公室裡。病患家屬劉小姐說，院長每天早上6點多查房，第一天早上她差點沒嚇到跌下來，「有哪個院長是早上6點多出現在病患面前的呢？」杜元坤說，因為住在醫院，所以他一天查兩次房，晚上病人也是需要醫生的。
埋首於工作與救人，杜元坤對家人感到虧欠。他說，不過這種虧欠感很快就一閃而過，因為病人看著醫生的企盼眼神，讓他覺得：是我欠他們的！杜對家人說過：「我是公共財。」因為老天給了他技術，不用，對不起自己的使命。家人久而久之也就釋懷了。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言