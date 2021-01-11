寒流來襲 澎湖馬公菜園箱網養殖海鱺7成凍死

接連二波的低溫寒流，澎湖馬公菜園箱網所飼養的海鱺凍死，以幼魚居多，澎湖縣政府今天實地會勘後，初步確認災損達70%，寒害受損仍持續查估。

澎湖農漁局副局長林文藻今天會同水試所澎湖海洋生物研究中心及馬公市公所人員前往箱網養殖區實地會勘審認魚隻死亡程度，審認結果海鱺程度為70%。

縣府表示，由於箱網養殖屬馬公菜園海域，馬公市公所將儘速依「漁業天災害災情查報及救助作業程序」和農業天然災害救助辦法規定至漁業天然災害提報災損，以作為後續災害救助。

縣府農漁局今天先行將寒流受凍的死魚，送進垃圾掩埋場掩埋，以避免污染周遭海域環境，同時依暫時性箱網避寒區溫度變化，輔導並協助業者將不耐寒魚種移置水溫較高之箱網養殖避寒區，以預防魚隻持續死亡。