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返校Detention實境體驗展台灣最終站 演員重回驚嚇破表

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「返校」影集主角李玲葦（左）與韓寧（右），形容到展場就像畢業生返校，回到劇中年代與場景，嚇得跌坐地上、驚聲尖叫！記者徐如宜／攝影
「返校」影集主角李玲葦（左）與韓寧（右），形容到展場就像畢業生返校，回到劇中年代與場景，嚇得跌坐地上、驚聲尖叫！記者徐如宜／攝影

返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫，1月12日至4月6日展出。影集主角李玲葦與韓寧，今天先到現場就像畢業生返校，回到劇中年代與場景，嚇得跌坐地上、驚聲尖叫！

返校影集上個月才播出完結篇，結局引起熱烈討論。韓寧和李玲葦在影集中，飾演學姊方芮欣和學妹劉芸香，這次跳脫角色走進展覽場景，感覺非常熟悉、又有些陌生。在現場一度被冒出來的魍魎嚇到跌坐地上，尖叫聲不斷。

展場包含了教室區、廁所區、鏡子走廊、校長室、音樂教室、神龕區、輔導室、保健室、無限走廊、結局禮堂等「實境沉浸式體驗區」。布展過程還原翠華中學的場景，具備電影規格的質感師參與製作，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具。主辦單位特別邀請手繪看板大師謝森山，親筆繪製自由象徵的紙飛機；電影版戲偶雕刻師徐建彰，為展覽打造專屬角色木偶，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，像是布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等。

李玲葦和韓寧走出展場驚魂甫定，她們說，超緊張的，只能靠著燭光照亮眼前的腳步，小心翼翼地慢慢走，細看場景好逼真，跟影集美術組考究的程度相當，但後來真的被突然出現的人影嚇到！雖然兩人都覺得超好玩，但問到要不要再玩一次？卻立馬齊呼：「不要！」可見真的驚嚇指數破表。

高雄場特別提供制服免費出借服務，讓參觀者可以換上制服身歷其境。主辦單位還安排了《返校》遊戲初版原型，開放試玩，讓觀眾可透過不同的體驗方式再次感受這個故事。

「你是忘記了，還是害怕想起來? 」「返校Detention 實境體驗展」結合劇場演員精湛演出，與遊戲故事軸線同步，無論有沒有看過返校電影、影集、或玩過遊戲，都能感受《返校》要告訴觀眾的故事。現場獨家販售高雄限定商品，以及影集小說、鬼牌隨身碟等，憑影集小說書腰折價券，現場購票還可享30元折價優惠，每張書腰可折2張。另推出打卡送抗痘體驗組，平日購票送零食包，吸引民眾平日來參觀。全票350元，展覽訊息可上官方粉絲專頁https://www.facebook.com/DetentionExhibition/。

「返校」影集主角李玲葦（左）與韓寧（右），形容到展場就像畢業生返校，回到劇中年代與場景，嚇得跌坐地上、驚聲尖叫！記者徐如宜／攝影
「返校」影集主角李玲葦（左）與韓寧（右），形容到展場就像畢業生返校，回到劇中年代與場景，嚇得跌坐地上、驚聲尖叫！記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫，1月12日至4月6日展出。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫，1月12日至4月6日展出。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」高雄場特別提供制服免費出借服務，讓參觀者可以換上制服身歷其境。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」高雄場特別提供制服免費出借服務，讓參觀者可以換上制服身歷其境。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫，1月12日至4月6日展出。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫，1月12日至4月6日展出。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二，提供實境沉浸式體驗。記者徐如宜／攝影
「返校Detention 實境體驗展」台灣最終站來到高雄駁二，提供實境沉浸式體驗。記者徐如宜／攝影

返校 電影 制服

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