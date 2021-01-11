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澎湖因應春節連假加強疏運 來回機位增加6%

中央社 / 澎湖縣11日電

農曆過年將至，澎湖縣長賴峰偉今天指示旅遊處要做好春節疏運準備，讓澎湖鄉親都能順利返鄉過年團聚。

縣府旅遊處長陳美齡今天在主管會報中表示，春節連假空中交通管制機位白2月10至16日止，今年共提供12萬1210個來回機位，比去年同期增加6%。至於海運部分，高馬航線臺華輪與安平馬公航線麗娜輪，也有規劃春節疏運。

陳美齡指出，春節疏運旅客的尖峰，年前在2月9和10日及年後的2月15和16日，2月13日和14日則是往來澎湖雙向尖峰期。

賴峰偉表示，過去2年縣府聯合候補及鄉親機位需求服務窗口機制運作良好，縣府今年循例將在疏運尖峰時段，加派人員於主要航空站協助鄉親返鄉。今年受疫情影響，因應春節國旅人潮，指示旅遊處提早規畫準備，機動啟動加班機疏運。

春節 澎湖 航線

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