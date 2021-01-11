廢水污染鳳山圳紫爆 高市府糾出印刷廠封管送辦

高雄市政府環保局上週稽查鳳山溪上游，發現鳳山圳有紫色廢水污染，經人員埋伏追緝，果然查獲印刷廠未經許可逕行排放，已令業者停工封管，並依法裁罰、移送刑事偵辦。

環保局於元月6日稽查，7日埋伏查緝到業者違規排放未經處理的廢污水，隨即要求停工封管並依法裁處送辦。環保局長張瑞琿今天呼籲業者勿以身試法，經查獲違規排放，會依水污法裁處，最高可處新台幣2000萬元罰鍰，並移送刑事偵辦。

環保局指出，為維護鳳山溪水質特別成立「鳳山溪專案巡查小組」，日前巡查發現上游鳳山圳水色異常，還呈現紫藕色，經鎖定特定可疑業者並架設縮時攝影機多日追查，但業者狡猾一再改變違排時間而影響追查。後來，環保局改採突擊埋伏方式，於7日一舉逮獲業者偷排事證。

環保局採證，未經處理製程的廢水排放到廠外排水溝造成鳳山圳污染；水質檢測顯示，化學需氧量（COD）達8520mg/L（放流水標準為30mg/L）、重金屬銅7.02mg/L（放流水標準為3mg/L）。判定工廠屬水污法列管印刷業，且業者未依規定申請廢水排放許可。

環保局指出，印刷業者違法排放廢污水，依違反水污法第7條、第14條規定，最高可處2000萬元罰鍰，予停工處分，又因重金屬銅屬有害健康物質，後續會依違反水污法第36條規定移送刑事偵辦。

環保局表示，高雄市已將鳳山溪大東橋上游劃設為水污染管制區，並於109年4月1日正式生效後，已告發處分11家次。