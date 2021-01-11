受疫情影響 「金門馬」宣布繼續停辦參賽者全額退費

受新冠肺炎疫情影響，金門縣長楊鎮浯今天下午忍痛宣布，原訂於1月16日至17日登場的「金門馬拉松」賽，「競賽組」賽事確定將停辦，而原訂1月16日的「休閒組」，則調整至疫情和緩時擇期辦理，這也是金門馬拉松第二次宣布停辦，消息一出，不少跑者都覺得遺憾。

「金門馬拉松」到底辦不辦？一直引起各界關注，縣府今天上午11點半由縣長楊鎮浯主持最終決策會議，縣府教育處、衛生局、觀光處、行政處相關主管共同出席參與討論，下午4點半楊鎮浯特別召開記者會，宣布最後決定。

楊鎮浯表示，在防疫從嚴、民眾健康第一的考量下，取消1月17日金門馬拉松「競賽組」賽事，楊鎮浯說，主辦單位已準備多時，儘管金門始終維持零確診，不少跑友也很期待這次賽事，但考量全球疫情增溫，以及金門的整體醫衛能量，只能忍痛宣布取消2021金門馬拉松。

縣府教育處長羅德水指出，在防疫從嚴下，2020金門馬拉松是去年第一個宣布停辦的馬拉松，儘管金門迄今零確診，但2021金門馬拉松是否如期辦理，各方看法不一，支持續辦者認為，自12月22日出現本土個案之後，這段時間皆無出現新的本土個案，加上主辦單位採取最嚴格的防疫措施；連兩年停辦對地區產業影響過大，應續辦。

主張不應續辦者認為，全球疫情不減反增，國內已有本土個案，甚至有社區感染之虞，一旦出現確診個案，屆時必須隔離、檢疫的接觸者眾多，金門醫療體系勢必難以應對。

楊鎮浯說，縣府做此決策相當兩難，現階段確實難以完全排除出現疫情的可能，加上金門的離島特性，縣府決策必須更加謹慎，產業觀光與人民健康如果難以兼顧，縣府當然以維護人民健康為優先，只能再次忍痛宣布停辦2021金門馬拉松。