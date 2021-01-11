屏東農再社區推出禮盒 搶攻春節送禮市場

春節挑禮盒，屏東縣政府推薦農村再生社區的產品，從花生酥、水果跟在地特產等禮盒，讓送禮有不同選擇。

近年來，屏東縣政府協助農再社區積極重新打造產品包裝設計風格與樣式，塑造產品新形象，提升產品新價值，今年特別推出農再社區的春節伴手禮，並推薦10大名單。

縣府表示，屏東市前進社區首度與畢嘉士基金會合作，推出春節限量白雪紅豆酥與花生酥禮盒，透過社區微薄力量，協助馬拉威在地小農與學童。

九如鄉洽興社區推豆瓜聯萌蔬菜脆片、九如鄉過田社區檸檬醋禮盒、內埔鄉東片寶石村水果禮盒、果乾禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、牡丹鄉高士社區甜蜜蜜禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒。

另有「美妝好物」類，如萬巒鄉成德社區香檬輕盈禮盒、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒等3款。

詳情洽屏東縣政府農村再生專案推動辦公室，另，自2月6日起至3月1日，於2021屏東熱帶農業博覽會期間，也可前往「農村再生區」購買。