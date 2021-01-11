屏東農再社區推出禮盒 搶攻春節送禮市場
春節挑禮盒，屏東縣政府推薦農村再生社區的產品，從花生酥、水果跟在地特產等禮盒，讓送禮有不同選擇。
近年來，屏東縣政府協助農再社區積極重新打造產品包裝設計風格與樣式，塑造產品新形象，提升產品新價值，今年特別推出農再社區的春節伴手禮，並推薦10大名單。
縣府表示，屏東市前進社區首度與畢嘉士基金會合作，推出春節限量白雪紅豆酥與花生酥禮盒，透過社區微薄力量，協助馬拉威在地小農與學童。
九如鄉洽興社區推豆瓜聯萌蔬菜脆片、九如鄉過田社區檸檬醋禮盒、內埔鄉東片寶石村水果禮盒、果乾禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、牡丹鄉高士社區甜蜜蜜禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒。
另有「美妝好物」類，如萬巒鄉成德社區香檬輕盈禮盒、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒等3款。
詳情洽屏東縣政府農村再生專案推動辦公室，另，自2月6日起至3月1日，於2021屏東熱帶農業博覽會期間，也可前往「農村再生區」購買。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言