不畏疫情封櫃外銷 蘭花屏東隊領航世界

為持續活絡及拓展國內外蘭花通路，屏東縣政府今天在潮州永宏蘭業舉辦蘭花外銷美國封櫃記者會，縣長潘孟安說，蘭花技術已累積相當強能量，更不因疫情停滯，持續活絡通路。

永宏蘭業今天出口一只40尺貨櫃，裝載3萬3152株、總重近8公噸蝴蝶蘭苗出口美國，未來規劃每個月2次分別出口至美國、加拿大。貨櫃出口種苗抵美後，再由當地花卉業者接力栽培後上市，由於貨運成本提高，因此也開發蘭花禮盒走國內通路，以多元管道綜合行銷穩定營運。

永宏蘭業指出，去年上半年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情打亂出口計劃，產業面臨空前危機，政府鼓勵國人消費並協助暢通外銷管道，屏東縣政府更帶著業者往前衝，去年下半年業績逐漸回升。

潘孟安表示，屏東多家蘭花業者同步外銷日本、荷蘭、越南、加拿大、新加坡等國家，持續開拓不同市場，讓世界看見台灣蘭花王國的驚豔。

潘孟安表示，台灣蘭花外銷年產值近60億，蝴蝶蘭占超過9成，更有近5成、2000萬株以上從屏東出口，屏東更是研發、育苗重要基地，領航世界蘭花最新品種，因應變化迅速的蘭花市場。

縣府表示，屏東縣是全台灣數一數二的蝴蝶蘭花卉產地，業者不斷突破栽培技術，擬定銷售策略開發客戶訂單，花卉產業結合在地生產業者，以及貿易商及團體等奠基，逐步打造出如今屏東花卉業者特有堅韌與茁壯。