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影／馬拉威小農遇上台灣媽媽米香花生糖 限量春節禮盒

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們製作的米香花生糖。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們製作的米香花生糖。記者劉星君／攝影

屏東市前進社區發展協會志工媽媽，手工製作的米香花生糖，與畢嘉士基金會合作，搭配馬拉威小農的咖啡、紅茶，推出春節限量禮盒，透過社區微薄力量，協助馬拉威在地小農與學童，限量300份，可向畢嘉士基金會訂購。

前進社區發展協會是屏東縣農村再生社區之一，前進社區協會理事長侯佳宜說，前進社區居民以種植花生、紅豆為主，每年到花生採收時，居民都會去花生田撿機器沒有採收到花生，花生用來作為社區共餐長輩們加菜。

侯佳宜說，後來推出花生糖，請屏科大老師授課，為找到適合花生糖的用料，以水麥芽與海藻糖調製，降低糖度讓花生糖吃的更健康。

志工媽媽黃錦綢負責花生翻炒，她說，一鍋至少炒30分鐘，火侯控制很重要，炒到一定程度，再加上米香與白芝麻，米香花生糖出爐，切花生糖時發出「卡滋卡滋」聲響，散發誘人香氣。

屏東縣府農村再生專案推動辦公室指出，畢嘉士基金會長期協助馬拉威在地小農，希望可以推廣屏東的社區產品，農再社區提供社區5項產品，畢嘉士基金會選擇前進社區米香花生糖搭配。

農村再生專案推動辦公室指出，農曆春節將屆，精選社區十大推薦伴手禮，「鮮食好物」類，如九如鄉洽興社區豆瓜聯萌蔬菜脆片、過田社區檸檬醋禮盒、內埔鄉東片寶石村水果禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、牡丹鄉高士社區甜蜜蜜禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒，與屏東市前進社區前進GO～禮盒；「美妝好物」類，萬巒鄉成德社區香檬輕盈禮盒、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒。

縣府農再社區十大推薦伴手禮，今年2月在屏東熱帶農業博覽會期間「農村再生區」購買，或電洽農再辦公室08-732041分機7003。

屏東市前進社區發展協會志工媽媽們製作的米香花生糖，堅持手工翻炒一鍋鍋的花生。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們製作的米香花生糖，堅持手工翻炒一鍋鍋的花生。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們手工製作米香花生糖與畢嘉士基金會合作，搭配馬拉威小農的咖啡、紅茶，推出春節限量禮盒，協助馬拉威在地小農與學童。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們手工製作米香花生糖與畢嘉士基金會合作，搭配馬拉威小農的咖啡、紅茶，推出春節限量禮盒，協助馬拉威在地小農與學童。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們手工製作米香花生糖與畢嘉士基金會合作，搭配馬拉威小農的咖啡、紅茶，推出春節限量禮盒，協助馬拉威在地小農與學童。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們手工製作米香花生糖與畢嘉士基金會合作，搭配馬拉威小農的咖啡、紅茶，推出春節限量禮盒，協助馬拉威在地小農與學童。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們製作的米香花生糖。記者劉星君／攝影
屏東市前進社區發展協會志工媽媽們製作的米香花生糖。記者劉星君／攝影

屏東縣 農村再生 馬拉威

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