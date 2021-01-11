影／馬拉威小農遇上台灣媽媽米香花生糖 限量春節禮盒

屏東市前進社區發展協會志工媽媽，手工製作的米香花生糖，與畢嘉士基金會合作，搭配馬拉威小農的咖啡、紅茶，推出春節限量禮盒，透過社區微薄力量，協助馬拉威在地小農與學童，限量300份，可向畢嘉士基金會訂購。

前進社區發展協會是屏東縣農村再生社區之一，前進社區協會理事長侯佳宜說，前進社區居民以種植花生、紅豆為主，每年到花生採收時，居民都會去花生田撿機器沒有採收到花生，花生用來作為社區共餐長輩們加菜。

侯佳宜說，後來推出花生糖，請屏科大老師授課，為找到適合花生糖的用料，以水麥芽與海藻糖調製，降低糖度讓花生糖吃的更健康。

志工媽媽黃錦綢負責花生翻炒，她說，一鍋至少炒30分鐘，火侯控制很重要，炒到一定程度，再加上米香與白芝麻，米香花生糖出爐，切花生糖時發出「卡滋卡滋」聲響，散發誘人香氣。

屏東縣府農村再生專案推動辦公室指出，畢嘉士基金會長期協助馬拉威在地小農，希望可以推廣屏東的社區產品，農再社區提供社區5項產品，畢嘉士基金會選擇前進社區米香花生糖搭配。

農村再生專案推動辦公室指出，農曆春節將屆，精選社區十大推薦伴手禮，「鮮食好物」類，如九如鄉洽興社區豆瓜聯萌蔬菜脆片、過田社區檸檬醋禮盒、內埔鄉東片寶石村水果禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、牡丹鄉高士社區甜蜜蜜禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒，與屏東市前進社區前進GO～禮盒；「美妝好物」類，萬巒鄉成德社區香檬輕盈禮盒、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒。