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劉耀祖獲日本旭日雙光章 盼多支持池上一郎文庫

中央社 / 屏東縣11日電

池上一郎研究學會理事長劉耀祖，20年前在竹田驛園設立池上一郎博士文庫，保存日本軍醫師池上一郎所捐贈書籍，成為跨越世代的台日交流場所，劉耀祖16日將獲頒旭日雙光章。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，日本政府去年11月3日公布「2020年（令和2年）秋季外國人敘勳」受勳者名單，台灣3名受勳者在促進台日之間友好關係上貢獻卓著。

其中，池上一郎博士文庫研究學會理事長劉耀祖獲頒旭日雙光章，將於16日由日本台灣交流協會高雄事務所長在池上一郎博士文庫舉行「敘勳傳達儀式」。

池上一郎在二戰期間被徵召為軍醫，擔任屏東縣竹田鄉野戰病院院長，那時民間的醫藥器材缺乏，池上一郎組織了13名的外科醫生醫療團，為受傷的軍人治療，並且不遺餘力義診鄉民病患，深深受到鄉民的敬重與愛戴，救人無數，戰後返回日本的時候，還經常幫忙留日的台灣學生。

89歲的劉耀祖曾取得日本早稻田大學商學碩士，受思慕池上一郎的竹田鄉民委託，透過登報找尋池上一郎，日後與池上建立了深厚的感情，在得知池上一郎在2001年（90歲）那年對竹田鄉以匿名捐贈獎學金與書籍後，劉耀祖遂於2001年發起設立池上一郎博士文庫。

文庫設於台鐵日式建築竹田車站的倉庫內，2019年10月，文化部將文庫與竹田車站登錄為歷史建築，目前文庫藏書以日文書籍為主，約有1萬6000冊，除了池上一郎的捐贈外，也包含日本台灣交流協會高雄事務所、支援文庫活動的團體或個人、登山家野口健等的贈書。

文庫被喻為亞洲最南端的日文圖書館，可在文庫內閱讀藏書，或是免費借書，對台灣南部的日語普及與促進對日理解上有所貢獻；日本方面認為，池上一郎的功績可傳承給台灣年輕世代，幫助培育下個世代成為知日家。

文庫積極接待日本的地方政府人員、修學旅行學生、大學相關人員、遊客的訪問，劉耀祖親自以日語介紹文庫的歷史、池上一郎的功績，並召集與池上有關係的台灣年長者交換意見，文庫作為台日交流的平台，發揮重要的功能。

對於獲得日本頒發旭日雙光章，劉耀祖表示，多虧了眾多人士長年以來的支持，這個榮耀應與大家共享，也請對池上一郎博士文庫多多指教。

日本台灣交流協會 屏東縣政府 日式建築

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