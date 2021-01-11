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風沙中的愛！澎湖陷入長照危機 惠民醫院亟須募款重建

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」1月30日在大東文化藝術中心舉行，為澎湖惠民醫院重建募款。記者徐如宜／攝影
「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」1月30日在大東文化藝術中心舉行，為澎湖惠民醫院重建募款。記者徐如宜／攝影

澎湖比台灣早10年進入高齡社會，醫療資源比高雄少20%、護理師資源差距近5成。澎湖陷入長照危機，承擔澎湖最大長照量的惠民醫急亟須募款重建，天主教高雄教區總主教劉振忠、神父呂若瑟與高雄義大醫院院長杜元坤，今天請大家支持1月30日在大東文化藝術中心舉辦的「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」，購票請洽年代售票系統。

劉振忠表示，天主教高雄教區為在地人服務，耶穌說，你們要去愛，去關懷弱勢者，身體力行，有愛無礙。高雄與澎湖淵源深厚，更能了解澎湖惠民醫院重建的急迫性，希望響應醫院重建募款。「澎湖惠民重建公益音樂會」由來自屏東從國小到高中的排灣族及魯凱族孩子，組成的PUZANGALAN（希望）合唱團，演繹惠民醫院重建的傳愛歌曲《愛無距》。

杜元坤10年來每個月都到澎湖義診，榮獲29屆醫療奉獻獎，被譽為守護澎湖10萬人的離島狂醫。他表示，澎湖位處離島，以每病床服務人數及每萬人口對應的醫師數計算，澎湖的醫療資源比高雄少20%，護理師資源差距更達到近五成。每年將近有10%的澎湖人為了看病來回奔波台灣，其中更有超過半數至高雄。

為了方便澎湖人來高雄看病，杜元坤還開立了「澎湖人限定回診單」，讓澎湖鄉親來義大醫院可以優先就診。他說，澎湖醫院真的不多，澎湖惠民醫院在當地服務近70個年頭，是當地重要的醫療支柱之一，但建築本身卻趨老舊，若能重建提供更多社區醫療服務及長照能量，對當地醫療品質會是很大的提升。

義大利籍神父呂若瑟感念澎湖長輩長照需求迫切，而發起惠民醫院的重建計畫。羅東聖母醫院院長馬漢光表示，澎湖分院惠民醫院提供了當地三分之一長照照護量，若惠民醫院沒有重建成功，澎湖長照資源就會先撐不住。

惠民醫院希望能重建打造一座可以服務澎湖近160位（住宿99位、日照60位）長輩的長照家園，提供居家長照每年2400人次的服務；再加上一處擁有門診、住院、透析、復健和居家護理的醫療專區。但高達5.5億元的募款資金，至今僅募到6000萬，希望善心人士響應募款，洽詢電話03-9556631。

天主教高雄教區總主教劉振忠（中）、神父呂若瑟（左）與高雄義大醫院院長杜元坤（右），請大家支持澎湖惠民醫院重建，守護偏鄉醫療。記者徐如宜／攝影
天主教高雄教區總主教劉振忠（中）、神父呂若瑟（左）與高雄義大醫院院長杜元坤（右），請大家支持澎湖惠民醫院重建，守護偏鄉醫療。記者徐如宜／攝影
天主教高雄教區總主教劉振忠（左）代表捐款給神父呂若瑟（右），協助澎湖惠民醫院重建。記者徐如宜／攝影
天主教高雄教區總主教劉振忠（左）代表捐款給神父呂若瑟（右），協助澎湖惠民醫院重建。記者徐如宜／攝影
「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」1月30日在大東文化藝術中心舉行，為澎湖惠民醫院重建募款。記者徐如宜／攝影
「風沙中的愛-澎湖惠民醫院重建公益音樂會」1月30日在大東文化藝術中心舉行，為澎湖惠民醫院重建募款。記者徐如宜／攝影

澎湖 長照 募款

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