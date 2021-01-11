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墾丁出水口沙灘發現腐爛鯨豚屍體 研究團隊採樣後掩埋

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
海巡獲報後，立即派遣第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站前往，同時通知成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心、海洋保育署海洋生物保育組一同到場協處。記者陳弘逸／翻攝
海巡獲報後，立即派遣第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站前往，同時通知成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心、海洋保育署海洋生物保育組一同到場協處。記者陳弘逸／翻攝

屏東墾丁核三廠左側沙灘，昨天中午有民眾發現一具鯨豚屍體，隨即通報海巡人員。海巡獲報後，聯繫相關單位到場協處，由於鯨豚屍體嚴重腐爛，研究團隊僅採樣帶回研究，屍體則就地掩埋。

海巡署第八巡防區指揮部，昨天中午12時許接獲民眾報案，稱墾丁海域核三廠左側沙灘發現一具鯨豚屍體。海巡獲報後，立即派遣第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站前往，同時通知成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心、海洋保育署海洋生物保育組一同到場協處。

經研究單位測量，該鯨豚屍體，體長100公分、寬30公分，由於屍體僅剩後半部尾幹殘骸，無法確認品種，只好由研究單位採取椎間盤及皮膚肌肉樣本，帶回研究，屍體則就地掩埋。

南部分署第六岸巡隊表示，若民眾於岸際發現保育類動物擱淺或死亡，可透過撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡署將立即派員協助處理，共同守護海洋環境。

由於鯨豚屍體僅剩後半部尾幹殘骸，無法確認品種，只好由研究單位採取椎間盤及皮膚肌肉樣本，帶回研究，屍體則就地掩埋。記者陳弘逸／翻攝
由於鯨豚屍體僅剩後半部尾幹殘骸，無法確認品種，只好由研究單位採取椎間盤及皮膚肌肉樣本，帶回研究，屍體則就地掩埋。記者陳弘逸／翻攝
屏東墾丁核三廠左側沙灘，昨天中午有民眾發現一具腐爛嚴重的鯨豚屍體。記者陳弘逸／翻攝
屏東墾丁核三廠左側沙灘，昨天中午有民眾發現一具腐爛嚴重的鯨豚屍體。記者陳弘逸／翻攝

海巡署 屍體 鯨豚

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