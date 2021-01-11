出口近8公噸蝴蝶蘭 屏縣府罕見為花卉產業開記者會

屏東縣政府今年罕見召開花卉產業出口記者會，今年潮州知名蘭花業者永宏蘭業以40尺貨櫃裝載約3萬3152株總重近8公噸蝴蝶蘭苗出口美國，未來每個月2次，分別出口美國、加拿大。屏東縣長潘孟安也說，過去外銷以果品為主，但蘭花技術早已累積相當強的能量更不因疫情停滯，也持續活絡及拓展國內外通路。

縣府指出，台灣擁有蘭花王國之稱，全球年外銷上億多萬株蘭花，全台出口蘭花10大業者，就有半數在屏東，出口數量、產值，屏東也占全台重要地位。

永宏蘭業指出，過去國際市場以歐洲、亞洲為主，2018年開始開拓美洲市場，憑著花卉栽培各項技術，穩定獲得訂單，盡管去年受疫情影響，但仍以多元管道綜合行銷國內外市場。

本次蝴蝶蘭出口，由40尺貨櫃分518箱，裝載約3萬3152株總重近8公噸的蝴蝶蘭苗出口美國，未來將以每個月2次，分別出口美國、加拿大。

永宏蘭業表示，去年受疫情影響，總出口數量下跌約5%，其中，3至4月影響最嚴重，直到8月市場才開始回穩，但海運貨櫃出口成本仍漲至近4成，但為了穩定市場通路，仍咬緊牙關出口。

縣府表示，屏東縣受惠氣候環境，得以成為農業大縣，產出的農產品，不僅穩定且質優，此外，花卉產能更占台灣重要地為。