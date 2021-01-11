快訊

台積電南科設廠後，下一輪「台南盛世」還需要什麼？

新北消防四大隊派女消防員街頭「求找乾爹」 負評如潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出口近8公噸蝴蝶蘭 屏縣府罕見為花卉產業開記者會

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
永宏蘭業總經理林畯騰（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影
永宏蘭業總經理林畯騰（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府今年罕見召開花卉產業出口記者會，今年潮州知名蘭花業者永宏蘭業以40尺貨櫃裝載約3萬3152株總重近8公噸蝴蝶蘭苗出口美國，未來每個月2次，分別出口美國、加拿大。屏東縣長潘孟安也說，過去外銷以果品為主，但蘭花技術早已累積相當強的能量更不因疫情停滯，也持續活絡及拓展國內外通路。

縣府指出，台灣擁有蘭花王國之稱，全球年外銷上億多萬株蘭花，全台出口蘭花10大業者，就有半數在屏東，出口數量、產值，屏東也占全台重要地位。

永宏蘭業指出，過去國際市場以歐洲、亞洲為主，2018年開始開拓美洲市場，憑著花卉栽培各項技術，穩定獲得訂單，盡管去年受疫情影響，但仍以多元管道綜合行銷國內外市場。

本次蝴蝶蘭出口，由40尺貨櫃分518箱，裝載約3萬3152株總重近8公噸的蝴蝶蘭苗出口美國，未來將以每個月2次，分別出口美國、加拿大。

永宏蘭業表示，去年受疫情影響，總出口數量下跌約5%，其中，3至4月影響最嚴重，直到8月市場才開始回穩，但海運貨櫃出口成本仍漲至近4成，但為了穩定市場通路，仍咬緊牙關出口。

縣府表示，屏東縣受惠氣候環境，得以成為農業大縣，產出的農產品，不僅穩定且質優，此外，花卉產能更占台灣重要地為。

潘孟安說，過去外銷以果品為主，但蘭花技術早已累積相當強的能量更不因疫情停滯，也持續活絡及拓展國內外通路。

屏東縣政府今年罕見召開花卉產業出口記者會。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府今年罕見召開花卉產業出口記者會。記者陳弘逸／攝影
永宏蘭業總經理林畯騰（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影
永宏蘭業總經理林畯騰（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影
永宏蘭業總經理林畯騰（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影
永宏蘭業總經理林畯騰（左）、屏東縣長潘孟安（右）。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 疫情 潘孟安

延伸閱讀

蘇貞昌與陳吉仲屏東勘查蓮霧寒害 潘孟安盼加速補助

屏東縣政行銷影片 疫情中「屏東好好」觸動人心

2021開工好采頭 屏東佳冬蓮霧外銷香港

影／萊豬開放 潘孟安：落實源頭管控流向、產地標章

相關新聞

出口近8公噸蝴蝶蘭 屏縣府罕見為花卉產業開記者會

屏東縣政府今年罕見召開花卉產業出口記者會，今年潮州知名蘭花業者永宏蘭業以40尺貨櫃裝載約3萬3152株總重近8公噸蝴蝶蘭...

高市中博橋2月底拆 站西路同步通車

高雄鐵路地下化後，陸續拆除陸橋、地下道，原訂春節前要拆市中心的中博高架橋，改到2月27日到3月8日，利用228連假施工，...

高鐵南延加屏東科學園區 陳其邁：台灣尾變台灣頭

因為高鐵南延將搭配屏東科學園區設置計畫，高雄市長陳其邁今天表示，這不只讓交通更方便，更將串連南高屏產業聚落，成為台灣重要...

去年高屏森林火災創新高 田寮林地改種耐燃林木

每年1月到4月是南部乾燥季節，高雄、屏東地區總會發生多起火燒山，尤其清明節期間祭祖掃墓發生火災頻率最多。屏東林管處指出，...

寒流蓮霧受災！受損逾二成核給每公頃現金補助9萬元

高雄六龜等地區受寒流影響，正值收穫期的蓮霧，陸續傳出落花、落果等現象，因寒害農損常有遲發，13日前仍持續有寒流影響，災損...

高市「路口科技執法」增前鎮及大寮這2處 農曆年後取締

高雄市目前已設置3處「路口科技執法」，高市警局證實，今年再於2個路口增設，包括前鎮區中山路及中平、中安路口，還有大寮區1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。