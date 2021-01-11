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高市鳳山新城周邊停車困難 國防部釋地闢200車位

中央社 / 高雄11日電

高雄市鳳山新城有千餘戶住民，連同周邊都面臨嚴重的停車問題，高市府交通局協調國防部釋出約7000平方公尺國有地，將採標租方式委辦，可提供約200個汽車停車位，預計4月完工。

原鳳山工協新村是軍眷集合住宅，眷村改建併入為鳳山新城，千餘戶住民有嚴重的停車問題，經高市府協調爭取，國防部已經同意釋出土地，供闢建停車場

高雄市政府交通局今天表示，國防部同意釋出的土地在鳳山共同市場周邊，土地座落在瑞興路、瑞光街旁的國有土地，面積約7239平方公尺，交通局規劃闢建容納200輛小汽車，將採土地標租方式辦理。

交通局指出，將公告土地標租由業者投資闢建並經營；土地使用年限會考量業者經營成本，年限訂定較具彈性，預計今年4月完工開放使用，可以大幅解決困擾當地已久的停車問題。

國防部 高雄市 停車場

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