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高鐵南延加屏東科學園區 陳其邁：台灣尾變台灣頭

中央社 / 高雄10日電
高雄市長陳其邁表示，不只是高鐵南延，高雄捷運也將延伸到東港、大鵬灣，讓高雄的5G AIoT園區及橋頭科學園區能串連屏東科學園區，替南部及台灣高科技產業「添翼」。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影
高雄市長陳其邁表示，不只是高鐵南延，高雄捷運也將延伸到東港、大鵬灣，讓高雄的5G AIoT園區及橋頭科學園區能串連屏東科學園區，替南部及台灣高科技產業「添翼」。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影

因為高鐵南延將搭配屏東科學園區設置計畫，高雄市長陳其邁今天表示，這不只讓交通更方便，更將串連南高屏產業聚落，成為台灣重要科技走廊，把南部從台灣尾變台灣頭。

陳其邁上午陪同行政院長蘇貞昌視察屏東高鐵特定區。而蘇貞昌則宣布，高鐵南延將搭配屏東科學園區設置計畫進行，以實現總統蔡英文的大南方計畫。

陳其邁晚間在臉書發文，回憶自己擔任行政院副院長期間，對於高鐵南延的路線考量，不只是如何減少成本、加快速度，更包括如何促進屏東各地域整體的發展，因為中央地方充分合作，「高雄好、屏東好，台灣會更好」。

陳其邁表示，不只是高鐵南延，高雄捷運也將延伸到東港、大鵬灣，讓高雄的5G AIoT園區及橋頭科學園區能串連屏東科學園區，替南部及台灣高科技產業「添翼」，結合豐沛土地、水電資源及南部人才，對國際大廠招商。

陳其邁指出，受美中貿易摩擦及疫情影響，全球產業鏈正在快速重組，現在是投資高雄最好時機。他引用俗語「大鳥慢飛、後發先至」，承諾將和屏東縣長潘孟安兄弟同心、一起打拚，共同發展大南方。

高鐵南延屏東計畫路線長17.5公里、工程經費新台幣618億元，預定4月啟動綜合規劃作業，路線為高鐵左營站往北，經高雄市的仁武、大樹再到屏東六塊厝的17.5公里，高雄市占15公里，現有六塊厝車站將規劃往西遷移1.1公里，與高鐵屏東站相距70公尺並利用廊道串連。

屏東縣 高鐵 陳其邁

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