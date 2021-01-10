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打造屏東科學園區 科技部「用聚落帶動發展」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東加工出口區去年招商全滿，在屏東高鐵特定區內設置加工出口區擴區，採同步開發、招商，預估2023年5月建設完成，廠商也可進駐。記者劉星君／攝影
屏東加工出口區去年招商全滿，在屏東高鐵特定區內設置加工出口區擴區，採同步開發、招商，預估2023年5月建設完成，廠商也可進駐。記者劉星君／攝影

行政院長蘇貞昌今到屏東宣布高鐵南延屏東，屏東高鐵特定區打造屏東科技園區。科技部指出，高鐵特定區預定273.83公頃，將規畫產業聚落與生活機能，吸引高科技產業投資縮短南北差距，帶動南部地區整體發展；經濟部長王美花說，屏東加工出口區去年招商全滿，在屏東高鐵特定區內設置加工出口區擴區，採同步開發、招商，預估2023年5月建設完成，廠商也可進駐。

王美花說，加工出口區名稱去年底通過條例修改，改為「科技產業園區」，跟科技部形態相同，採單一窗口，進駐廠商都是科技廠商為主，也在屏東高鐵特定區擴編加工出口區，行政院在去年9月通過納編前瞻計畫，國發會下周將審查。

王美花說，國發會審查若通過後，今年會針對預定用地變更、環評審查，希望能在年底展開作業，採同步開發、同步招商，預估在2023年5月建設完成，廠商也可以進駐。

科技部指出，屏東科學園區，結合在地需求特色，作為在地產業升級示範場域，智慧觀光、精準農業、智慧汽車、智慧綠能，精準健康，軟硬加值，跨界產業結合。在地產業高值化、多元化、智慧化與國際化的精緻園區；結合高鐵便捷性，帶動地方發展，人才扎根；綠色科技驅動循環經濟，節能低碳的智慧永續園區。

科技部指出，隨著交通建設、高鐵南延等重大建設完成後，未來10年是屏東產業高科技轉型重要關鍵，屏東高鐵特定區，未來成為人流、資訊流集聚地方，希望用聚落帶動發展。

屏東高鐵特定區規畫，交通部的屏東高鐵站區（49.13公頃）、經濟部的屏東加工出口區擴區（26.65公頃）、科技部的屏東科學園區（92.22公頃，開發經費初估90億）、縣政府特定區住商與運動休閒園區等（105.83公頃）。

屏東縣潘孟安說，地方政府做好準備成為科技產業推進的動力，屏東與世界舞台的連結契機。

科技部指出，高鐵特定區預定273.83公頃，將規畫產業聚落與生活機能，吸引高科技產業投資縮短南北差距，帶動南部地區整體發展。圖／取自科技部現場簡報。
科技部指出，高鐵特定區預定273.83公頃，將規畫產業聚落與生活機能，吸引高科技產業投資縮短南北差距，帶動南部地區整體發展。圖／取自科技部現場簡報。

屏東縣 高鐵 潘孟安

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