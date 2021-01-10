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去年高屏森林火災創新高 田寮林地改種耐燃林木

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
林地火災常延燒多日不易撲滅，對森林生態系的傷害更難以估算。圖／林務局提供
林地火災常延燒多日不易撲滅，對森林生態系的傷害更難以估算。圖／林務局提供

每年1月到4月是南部乾燥季節，高雄、屏東地區總會發生多起火燒山，尤其清明節期間祭祖掃墓發生火災頻率最多。屏東林管處指出，去年高屏地區的森林火災次數19次，近10年來最高紀錄，今年將面臨嚴峻考驗，林務局年初開始召開聯繫會議，加強防範森林火災。

據中央氣象局資料，南部地區連續2年沒有颱風侵襲，欠缺鋒面帶來豐沛雨量，高雄、屏東地區去年的森林火災次數19次，創下近10年來最高紀錄，天乾物燥會導致森林火災風險提高，近日加強宣導森林區域不得擅自引火。

分析近3年發生森林火災的地點，屏東林管處針對易發生火災的田寮地區（旗山事業區第107林班地）展開改造。林管處指出，田寮火災地點遍植易燃莿竹林，自107年起，林務局人員改種相思樹、光蠟樹與白千層等樹種，這些樹種較為耐燃，盼透過防火林帶阻絕林火蔓延。

火災

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