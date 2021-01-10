建輕軌衝擊高雄大順路交通 春節後市府將拓寬龍德新路

高雄運輸建設進入密集整合期！環狀輕軌建設第二階段施工將衝擊C24愛河之心站、C25新上國小站沿線區域交通，高雄市府規畫拓寬「鼓山區龍德新路」因應，希望降低對周邊民眾生活影響，分流大順路約28%車潮。但為避免影響春節運輸，市府預定春節後再施工，今年7月完工。

原本核定的輕軌施工交通維持計畫中，將在美術館路及大順路段施工，但當地民眾得知後群起抗議，民眾認為平面輕軌加入後，將壓縮道路空間，影響交通、救災，取消路邊停車格則造成居民停車不便，輕軌磨軌及聲光號誌噪音可能干擾附近民眾生活。市府考量後，決定調整計畫，提出9項優化調整方案，拓寬龍德新路是方案之一。

高雄市府指出，龍德新路拓寬及延伸勢在必行，可望成為大順路的平行替代道路，並可收納義享天地、好市多賣場的車流；未來規畫東向延伸至民族一路，長度會再拉到1370公尺，成為大順一路替代道路，預估可移轉大順路交通量28％。

工務局新建工程處表示，龍德新路拓寬範圍從新德路至大順一路，長約675公尺，現況4車道、路寬20公尺，兩側有2.5公尺寬人行道；拓寬後將新增2車道，路寬增加到為26公尺，路型為西向2快車道及1混合車道，東向2快車道及1機慢車道，兩側仍維持人行道。

龍德新路拓寬工程已啟動設計，預定春節後施工，今年3月底到4月初會先完成新德路至自由二路路段，隨即開放通車；4月起完成自由二路至大順路段，人行道等附屬設施則於7月完工。

民眾反映，輕軌站體陸續通車，對平面交通的影響已顯現，聽到不少抱怨。市府規畫替代道路轉移交通流量是很好，希望能夠儘可能縮短工期，趕快完工，否則塞一天、就多一天不便。