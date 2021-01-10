寒流蓮霧受災！受損逾二成核給每公頃現金補助9萬元

高雄六龜等地區受寒流影響，正值收穫期的蓮霧，陸續傳出落花、落果等現象，因寒害農損常有遲發，13日前仍持續有寒流影響，災損將持續擴大，市府持續與區公所勘查災損狀況。農委會協助受災農友，主動公告辦理高雄蓮霧現金救助，由1月11日開始受理至20日止，若符合受損20%的規定，核給每公頃補助9萬元。

高雄市長陳其邁關心農損，向農委會反應，希望減輕農友損失。高雄市農業局代理局長王正一表示，六龜地區蓮霧種植約344公頃，目前正值採收期，連日低溫造成落花、落果，提醒農友應及時清理果園內落果，田間隨時保持清潔乾淨，並注意水分田間管理，防止後續病蟲害發生。

王正一表示，農委會已責成各試驗改良場所組成產業技術服務團，指導農民復耕、施肥及病蟲害防治技術，以儘速恢復產業穩定生產經營。若需技術服務團協助，農友可就近洽高雄農改場詢問。