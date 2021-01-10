劉柏良傳異動 黃紹庭批民進黨把高市警局長當內鬥工具

上任僅半年的高雄市警察局長劉柏良傳出將遭撤換，行政院長蘇貞昌今被問到是不為換上「自己人？」蘇駁斥：「亂講」。國民黨高雄市議員黃紹庭今批民進黨內鬥、內宣一流，把高雄市警察局長的位置，也當成內鬥工具。

高雄市警察局長劉柏良傳將調回警政署，繼民進黨高雄市議員陳致中、黃文益聲援後，國民黨議長曾麗燕及三黨團總召今也發表聲明共同慰留劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量劉柏良人事案，勿一意孤行。

劉柏良傳遭異動的原因眾說紛紜，有傳聞指劉柏良因監察院調查司法界人士與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸案中，劉被指20年前曾購買翁介紹的股票，但地方人士認為這理由太牽強，恐怕是有「高層」想安排更親近的「自己人」，才將劉換下。

黃紹庭今在臉書發文表示，劉柏良在民進黨內部派系鬥爭下，上任不足半年，傳聞即將被撤換走人，顯示民進黨政府施政的不負責，內宣、內鬥卻一流，甚至把高雄市警察局長的位置，也當成內鬥的工具。

黃紹庭說，即使劉在任內表現良好，受到不分黨派一致肯定，但在黨內鬥爭之下，卻要以一件20年前無證據的事件，將其拔官，成為「最短命的局長」，高雄市警察局長的位置，已經成為綠營內部鬥爭的工具。

黃紹庭批，綠營用人，不以人才適用為優先，爭權內鬥、派系利益才是考量。「陳其邁一向沾沾自喜的『中央良好的關係』呢？為何連一位表現受肯定的局長都保不住？你在中央真的吃得開嗎？」