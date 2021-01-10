快訊

潛艦國造已花兩百餘億 原型艦設計圖還不見影

蘇貞昌與陳吉仲屏東勘查蓮霧寒害 潘孟安盼加速補助

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（中）、屏東縣長潘孟安（左一）今天中午一同前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（中）、屏東縣長潘孟安（左一）今天中午一同前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。記者陳弘逸／攝影

屏東蓮霧進入產季，卻連續遇上寒流，低溫造成嚴重落果，農民各自受到不同程度的損害，農民也期盼中央能盡快協助，有鑑於此，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、屏東縣潘孟安、立委周春米、鍾佳濱等人，今天中午一同前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。

曾姓農民說，去年種植蓮霧，歷時4個多月的努力，原本要在一個禮拜後採收，卻遇上連續寒流，導致近9成尚未成熟的蓮霧落果，不僅無法採收也無法販售，只能丟棄。

佳冬鄉玉光村長曾清香說，若蓮霧受寒害影響，需等待相關單位勘查與經過多項程序才能申請補助，農民也無法先行清理落果，以免無法認定損失，這樣的情形也會耽誤務農進度，期盼政府能簡化補助手續以及給予足夠的補助。

蘇貞昌表示，看到蓮霧原本一個禮拜後就能採收，卻遇上極端型氣候掉光光，感受跟農民一樣難過、痛心也不樂見，且農民辛苦一整年，卻遇寒害損失殆盡，所以蔡英文總統就有指示，農民的四大保障，職業災害、健康保險、年金保險、農業災害保險今年都要做到，無論寒害、颱風、水災與乾旱都有列入考量，也依實際災害的程度來保障農民的權益。

「讓農漁民感受到有政府會做事、有照顧」蘇貞昌說，這次寒害造成農漁民損害，要快且要補足，且在地方政府與農會配合，條件設計好，農民才會一代傳一代，年輕人才肯回來。

農委會主委陳吉仲說，近期這兩波寒流，屏東蓮霧損害初估約40%，已超過農業天然災害現金救助20%以上的標準，雖然按規定每公頃可獲得9萬元補助，但仍無法彌補農民實質損失，因此，將會協助農民災後復原、落果清除、有機資材補助等來減低農民損失，並依院長指示加速公告與發放相關補助。

潘孟安期盼，中央能從寬、從速、從簡來幫助農民。

農委會主委陳吉仲今天中午前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。記者陳弘逸／攝影
農委會主委陳吉仲今天中午前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（中）、農委會主委陳吉仲（右二）、立委周春米（右一）今天中午一同前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（中）、農委會主委陳吉仲（右二）、立委周春米（右一）今天中午一同前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。記者陳弘逸／攝影
蓮霧進入產季，卻遇上寒流導致嚴重落果，由於無法販售，農民只好丟棄。記者陳弘逸／攝影
蓮霧進入產季，卻遇上寒流導致嚴重落果，由於無法販售，農民只好丟棄。記者陳弘逸／攝影
蓮霧進入產季，卻遇上寒流導致嚴重落果。記者陳弘逸／攝影
蓮霧進入產季，卻遇上寒流導致嚴重落果。記者陳弘逸／攝影

農民 寒害 屏東縣 蘇貞昌 潘孟安

延伸閱讀

寒害蓮霧落果 蘇貞昌與陳吉仲今南下屏東勘災

相關新聞

劉柏良傳異動 黃紹庭批民進黨把高市警局長當內鬥工具

上任僅半年的高雄市警察局長劉柏良傳出將遭撤換，行政院長蘇貞昌今被問到是不為換上「自己人？」蘇駁斥：「亂講」。國民黨高雄市...

高市警局長劉柏良有意提前退休？手機關機 幕僚指心情想必不佳

上任僅半年的高雄市警察局長劉柏良傳出將遭撤換，「中國時報」報導據傳劉萌生提前退休之意，本報今天多次撥打劉柏良的手機，都關...

不畏寒流 南市勞工局做工行善團南高修繕助弱勢

頂著不到10度低溫，台南市勞工局做工行善團，今天前往台南鹽水、高雄路竹為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也前往...

寒害蓮霧落果 蘇貞昌與陳吉仲今南下屏東勘災

蓮霧進入產期，卻遇上連續的寒流，低溫讓蓮霧落果增加造成農損，屏東縣政府相關單位、立委周春米昨天至南州、林邊、佳冬等鄉鎮的...

一學區一日照 高市：沒獎勵誘因

國家政策正推「一國中學區一日照中心」，鼓勵長輩在地老化，各縣市進入日照中心擴張期，但過程中缺乏政策手段與誘因，遭遇不少阻...

體恤養殖業 高市降防寒險負擔

寒流到，平日炎熱的高雄也「冷吱吱」，甲仙區出現7.9度低溫，高雄市有29件投保水產險的漁民可獲得430萬元理賠，市長陳其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。