蘇貞昌與陳吉仲屏東勘查蓮霧寒害 潘孟安盼加速補助

屏東蓮霧進入產季，卻連續遇上寒流，低溫造成嚴重落果，農民各自受到不同程度的損害，農民也期盼中央能盡快協助，有鑑於此，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱等人，今天中午一同前往佳冬鄉玉光村勘查蓮霧寒害情形。

曾姓農民說，去年種植蓮霧，歷時4個多月的努力，原本要在一個禮拜後採收，卻遇上連續寒流，導致近9成尚未成熟的蓮霧落果，不僅無法採收也無法販售，只能丟棄。

佳冬鄉玉光村長曾清香說，若蓮霧受寒害影響，需等待相關單位勘查與經過多項程序才能申請補助，農民也無法先行清理落果，以免無法認定損失，這樣的情形也會耽誤務農進度，期盼政府能簡化補助手續以及給予足夠的補助。

蘇貞昌表示，看到蓮霧原本一個禮拜後就能採收，卻遇上極端型氣候掉光光，感受跟農民一樣難過、痛心也不樂見，且農民辛苦一整年，卻遇寒害損失殆盡，所以蔡英文總統就有指示，農民的四大保障，職業災害、健康保險、年金保險、農業災害保險今年都要做到，無論寒害、颱風、水災與乾旱都有列入考量，也依實際災害的程度來保障農民的權益。

「讓農漁民感受到有政府會做事、有照顧」蘇貞昌說，這次寒害造成農漁民損害，要快且要補足，且在地方政府與農會配合，條件設計好，農民才會一代傳一代，年輕人才肯回來。

農委會主委陳吉仲說，近期這兩波寒流，屏東蓮霧損害初估約40%，已超過農業天然災害現金救助20%以上的標準，雖然按規定每公頃可獲得9萬元補助，但仍無法彌補農民實質損失，因此，將會協助農民災後復原、落果清除、有機資材補助等來減低農民損失，並依院長指示加速公告與發放相關補助。