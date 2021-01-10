不畏寒流 南市勞工局做工行善團南高修繕助弱勢

頂著不到10度低溫，台南市勞工局做工行善團，今天前往台南鹽水、高雄路竹為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也前往探班，慰問修繕志工們辛勞，肯定嘉惠更多弱勢勞工家庭。

做工行善團今分兩地進行修繕，鹽水區修繕案是高齡獨居老翁，健康不佳且行動不便，房屋天花板嚴重損壞剝落，有漏水情形，牆壁斑駁汙損，電線老舊極需更換，本月5日由台南市屏東縣同鄉會鐵工志工啟動鐵厝施工作業，9日電氣工會志工配置電線並更換燈具，今由木工志工接棒安裝天花板輕鋼架。

市長黃偉哲夫人劉育菁、鹽水區長姜家彬、坔頭港里長張碩晉、大台南總工會理事長鄭山林及副理事長陳美靜等人都到場關心，除帶來餐點、飲料慰勞志工，呼籲民眾要注意用電等居家安全，鄭山林也代表大台南總工會致贈紅包及物資給年邁案主。