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不畏寒流 南市勞工局做工行善團南高修繕助弱勢
頂著不到10度低溫，台南市勞工局做工行善團，今天前往台南鹽水、高雄路竹為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也前往探班，慰問修繕志工們辛勞，肯定嘉惠更多弱勢勞工家庭。
做工行善團今分兩地進行修繕，鹽水區修繕案是高齡獨居老翁，健康不佳且行動不便，房屋天花板嚴重損壞剝落，有漏水情形，牆壁斑駁汙損，電線老舊極需更換，本月5日由台南市屏東縣同鄉會鐵工志工啟動鐵厝施工作業，9日電氣工會志工配置電線並更換燈具，今由木工志工接棒安裝天花板輕鋼架。
市長黃偉哲夫人劉育菁、鹽水區長姜家彬、坔頭港里長張碩晉、大台南總工會理事長鄭山林及副理事長陳美靜等人都到場關心，除帶來餐點、飲料慰勞志工，呼籲民眾要注意用電等居家安全，鄭山林也代表大台南總工會致贈紅包及物資給年邁案主。
50歲高雄市路竹區吳女士，患有類風濕性關節炎，領有中度身障手冊，目前只能依靠輪椅行動，居住環境有待加強改善，上個月南市勞工局做工行善團、高雄市政府及高雄市總工會會勘評估後，規劃幫吳女整修輪椅方便進出浴室，並安裝拉門及扶手，讓案主使用上更便利也更安全，今做工行善團電氣工會志工，進行配置水電管路並安裝化糞池，同心協力為弱勢服務。
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