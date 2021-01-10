高市議長及三黨團總召慰留劉柏良 盼中央勿一意孤行

高雄市警察局長劉柏良傳將「被異動」，高雄市議長曾麗燕與三黨團總召今共同發聲明慰留劉柏良，並籲請中央尊重地方治安需求，重新考量劉柏良人事案。

劉柏良遭異動的原因眾說紛紜，有傳聞指劉柏良因監察院調查司法界人士與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸案中，劉被指20年前曾購買翁介紹的股票，但地方人士認為這理由太牽強，認為恐怕是有「高層」想安排更親近的「自己人」，才將劉換下。

剛上任半年的劉柏良傳將遭調整職務回警政署，繼民進黨議員陳致中、黃文益聲援後，國民黨籍議長曾麗燕及三黨團總召今天也發表聲明表示，劉柏良「被異動」，議會各黨派議員皆感意外，曾麗燕與三黨團總召共同慰留劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量劉柏良人事案。

聲明指出，劉柏良資歷完整，就任局長前曾服務高雄，熟悉高雄治安環境，到任半年，地方治安明顯改善，受到基層及議員肯定，警政署傳出劉柏良人事異動案，讓議會三黨團極感驚愕。

曾麗燕和國民黨團總召蔡武宏、民進黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強今共同慰留劉柏良，肯定劉柏良到任半年的優異表現，希望中央能聽到高雄基層的心聲，不要一意孤行。

聲明並強調，雖然警政人事為中央一條鞭，但劉柏良僅就任半年即被異動，恐成為任職最短的局長，將不利於地方治安的維護，並影響基層員警士氣，盼中央重視維護高雄治安的穩定性。

曾麗燕及議會三黨團總召表示，劉柏良是體恤基層員警及親民的局長，請中央重新考量劉柏良人事案。

黃文益今受訪說，尊重中央人事正常調整，但劉才到任半年，好不容易一切才剛步上軌道，這時候撤換劉柏良，非市民之福。