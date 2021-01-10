高市警局長傳異動 議會朝野黨團齊慰留

高雄市警察局長劉柏良傳會「被異動」，高雄市議長曾麗燕與國民黨、民進黨、無黨團結聯盟三個市議會黨團今天共同慰留劉柏良，請中央尊重地方治安需求，重新考量劉柏良人事案。

警政署傳出劉柏良人事異動案，曾麗燕、中國國民黨高市議會黨團總召蔡武宏、民主進步黨高市議會黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟高市議會黨團總召朱信強今天共同慰留劉柏良，肯定劉柏良到任半年表現，希望中央聽到高雄基層心聲，不要一意孤行。

市議會三個黨團指出，雖然警政人事為中央一條鞭，但劉柏良僅就任半年若被異動，恐成為任職最短的局長，不利於維護地方治安，並影響基層員警士氣，期盼中央重視、維護高雄治安穩定性。

曾麗燕及議會三黨團總召一致認為，劉柏良資歷完整，就任高雄市警察局長前曾服務高雄，熟悉高雄治安環境，劉柏良是體恤基層員警及親民的局長。針對劉柏良可能異動，「讓議會三黨團極感驚愕」，請中央重新考量人事案。

另外，針對劉柏良傳異動的話題，高雄市長陳其邁昨天表示，警察人事是中央一條鞭，這是內政部與警政署統一規劃、安排，他會尊重中央權責。

針對外傳人事異動，劉柏良8日面對中央社記者詢問時，僅回應「謝謝關心」。