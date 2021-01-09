金門佛教會交接 歷任縣長幾乎都到齊飄散政治味

會員人數超過1千多人的金門縣佛教會，今天舉行新、卸任理事長交接典禮，現場不分藍綠，不但歷任的金門縣長幾乎都到齊了，甚至各黨部、社團主委都來參與，連內政部長徐國勇也專程跨海來參加，並轉達總統蔡英文的祝福與感謝之意。

金門縣佛教會今天在金寧鄉盈春閣餐廳舉辦第4屆理事長釋湛因、第5屆理事長釋性海的交接典禮，包括中國佛教會名譽理事長圓宗長老、中國佛教會理事長淨耀長老等台金兩地佛教界領袖、內政部長徐國勇與現任縣長楊鎮浯和歷任縣長李炷烽、李沃士、陳福海，以及前副縣長吳成典、立委陳王珍等人幾乎都到齊，另外，國民黨和民進黨縣黨部主委也到場，現場「海會雲集」，讓人看到佛教會的強大影響力，與釋性海師父長期的人脈積累。

但這麼多位歷任縣長頭一次「同框」，彼此間的互動，與主辦單位的巧妙安排，也引起各方關注，現場飄散著濃濃的政治味，其中李炷烽、陳福海與吳成典3人坐在一起，彼此熱絡寒暄，李沃士則因另有行程安排，所以另坐別桌，拍完照後就離場，但看得出來歷任縣長都相當支持金門縣佛教會。

徐國勇表示，他本來今天行程滿檔，但還是決定一早專程來參加金門縣佛教會的交接典禮，看到各團體幾乎都到齊，海會雲集，大家都是來祝福性海師父接任理事長，他也要轉達蔡總統的祝福與感謝；他說，台灣受疫情重創，蔡總統相當感謝各佛教團體，在新冠肺炎期間舉辦法會，為台灣祈福，而各佛教會也捐獻物資，讓台灣能平安度過疫情，期盼在佛光普照中，讓台澎金馬度過疫情難關。

楊鎮浯也說，宗教扮演安定人心的重要力量，尤其現在全球都是極端氣候，過去2年金門經歷非洲豬瘟、秋行軍蟲、牛結節疹和新冠肺炎疫情，與及50年來最嚴重的旱災，帶給大家希望的，就是宗教的力量，他也肯定，佛教會是金門一股穩定的力量，縣府絕對會全力配合佛教會的相關活動。