金門聯合新書發表 前縣長張人俊送書給「學弟」楊鎮浯

金門縣文化局今天舉辦109年度出版「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，共發表18本新書，現場也安排簽書會，讓民眾可以找心儀的作家簽名留念，反應熱烈；而曾經五度駐防金門的前縣長張人俊將軍，也在會中捐贈新書「戎馬回顧錄」由金門縣長楊鎮浯代表接受，兩位前後任縣長「學長、學弟」同框，互動讓人玩味。

這項「聯合新書發表會」今天在文化局舉行，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場出席，金門縣長楊鎮浯對於文化局近兩年出版成績，並屢獲文化部金鼎獎與國史館台灣文獻館優等及佳作獎。109年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎數統計，金門縣文化局的獲獎數，為全國第二，也表達肯定之意，他認為金門人才濟濟，寫作人口眾多，也鼓勵大家多創作有關島嶼美學。

這次新書發表會的叧一亮點，就是前縣長張人俊捐贈書，張人俊將軍，民國71年調任政委會委員兼金門縣長，軍旅生涯飽經戰火，退休後在夫人的鼓勵下，終於提筆寫下「張人俊八五自述‧戎馬回顧錄」一書。2個月前，因金大圖書館館長余泰魁希望他能捐贈一些書籍提供學生閱讀，因此整理了舊卷十箱，分贈給金大及銘傳大學，叧捐贈100本「戎馬回顧錄」。

今年高齡90歲的張人俊表示，他提筆寫書，希望能收拋磚引玉之效，引起社會共鳴，凡有志者都可寫出自己的『歷史』奉獻給這個「時代」，鑑往知來，共創美好新時代。