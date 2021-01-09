金門聯合新書發表 前縣長張人俊送書給「學弟」楊鎮浯

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局「聯合新書發表會」今天舉行，金門縣長楊鎮浯對文化局的獲獎數，為全國第二，也表達肯定之意，他認為金門人才濟濟，寫作人口眾多，也鼓勵大家多創作有關島嶼美學。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局「聯合新書發表會」今天舉行，金門縣長楊鎮浯對文化局的獲獎數，為全國第二，也表達肯定之意，他認為金門人才濟濟，寫作人口眾多，也鼓勵大家多創作有關島嶼美學。記者蔡家蓁／攝影

金門文化局今天舉辦109年度出版「璀璨金門．人文薈萃～聯合新書發表會」，共發表18本新書，現場也安排簽書會，讓民眾可以找心儀的作家簽名留念，反應熱烈；而曾經五度駐防金門的前縣長張人俊將軍，也在會中捐贈新書「戎馬回顧錄」由金門縣長楊鎮浯代表接受，兩位前後任縣長「學長、學弟」同框，互動讓人玩味。

這項「聯合新書發表會」今天在文化局舉行，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場出席，金門縣長楊鎮浯對於文化局近兩年出版成績，並屢獲文化部金鼎獎與國史館台灣文獻館優等及佳作獎。109年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎數統計，金門縣文化局的獲獎數，為全國第二，也表達肯定之意，他認為金門人才濟濟，寫作人口眾多，也鼓勵大家多創作有關島嶼美學。

這次新書發表會的叧一亮點，就是前縣長張人俊捐贈書，張人俊將軍，民國71年調任政委會委員兼金門縣長，軍旅生涯飽經戰火，退休後在夫人的鼓勵下，終於提筆寫下「張人俊八五自述‧戎馬回顧錄」一書。2個月前，因金大圖書館館長余泰魁希望他能捐贈一些書籍提供學生閱讀，因此整理了舊卷十箱，分贈給金大及銘傳大學，叧捐贈100本「戎馬回顧錄」。

今年高齡90歲的張人俊表示，他提筆寫書，希望能收拋磚引玉之效，引起社會共鳴，凡有志者都可寫出自己的『歷史』奉獻給這個「時代」，鑑往知來，共創美好新時代。

2020年獎助出版計有18新書，包括陳長慶「鳳英嫂」、楊秉訓「南宋外戚楊氏繫年－金門楊姓先世輯證」、黃振良「海濱鄒魯～金門歷代進士文物展專輯」、陳慧文「筆耕墨耘在水頭」、翁國鈞「看不見的風景-金門視覺設計紀實2002-2020」、林金榮「金門人文史集」、林玉寶(寒玉)「浯島常民小傳」、沈素英「悠遊時光」、洪春柳、陳素民「陳素民八十回顧」、趙美玲「美美的金門女孩」、蔡鐵橋「金門星星的敍事」、孫國欽「金門宗祠楹聯採擷錄」、楊清國「誓願老不休-八十生涯瞅睬」、徐心富「話十二生肖漫畫」、陳麗玉「浯島生活紀事-那些人、那些事」、黃世團「浯鄉書札-黃世團異想世界」，及二本專書呂振成「金門砲戰M36戰車、M55-8吋砲、M1-240砲、M2-155加農砲圖錄集」、張姿慧「我們從遠方來」等。

曾經五度駐防金門的前縣長張人俊將軍（中），也捐贈書「戎馬回顧錄」給金門縣政府，由縣長楊鎮浯（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
曾經五度駐防金門的前縣長張人俊將軍（中），也捐贈書「戎馬回顧錄」給金門縣政府，由縣長楊鎮浯（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左六）、立委陳玉珍（左一）與108年出版品榮獲國史館臺灣文獻館獎項的作者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左六）、立委陳玉珍（左一）與108年出版品榮獲國史館臺灣文獻館獎項的作者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（前左四）與所有新書作者與得獎作者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（前左四）與所有新書作者與得獎作者合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 文化局 楊鎮浯

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