時力布局選舉 陳椒華：高雄以能成立議會黨團為目標

時代力量新任黨主席、立委陳椒華率時力黨、公職人員到高雄舉辦南部場的「深化民主：台灣地方政治論壇」。高市時力經歷市議員黃捷退黨、市黨部改組等風波，陳椒華表示，南台灣還是有很多認同時力理念的人，面對明年高雄市議員選舉，時力以能成立議會黨團為目標，希望至少當選3席，會給認同時力理念的年輕人參選機會。

時力今天邀請了9個與環保、生態有關的南部非營利組織一起座談，討論高雄空汙、大林蒲遷村、填海造陸、國道七號等。

陳椒華說，「深化民主：台灣地方政治論壇」規畫北、中、南、東四場，因她參與環團，加上高雄冬天空汙問題比較嚴重，所以邀請較多環保生態團體參加，以後會持續推出文化、社會、勞工等論壇，透過這些論壇與地方結合，深耕地方。

高雄市議員黃捷曾是時力的人氣議員，她在時力決策委員選舉時因人頭黨員的質疑，去年8月26日宣布退黨。時力高市黨部原主委陳惠敏已辭去主委職，改由市議員林于凱接手。