陳其邁指全球城市愈長愈像 文藝獎讓高雄不一樣

「高雄文藝獎」今午在高雄市文化中心頒獎，三名得主分別是高雄市現代畫學會、財團法人聚和文化藝術基金會及作家劉振權(陌上塵)，陌上塵引用文學家葉石濤的話，指作家無可避免的命運是走在布滿荊棘的道路直到瞑目，自己的創作不會中斷。

高雄市文藝獎創辦22年，產出49位得主，第11屆訴求在地關懷，三位得主今天出爐，高市現代畫學會是解嚴後高雄第一個立案的現代畫會團體，長期關心文化政策及社會公共議題。聚和文化藝術基金會則是南部藝文創作者與團體的堅實後盾，包括高雄春天藝術節、城市講堂，聚合均在背後默默付出；「陌上塵」則以鮮活筆觸勾勒工人的心境，素有「工人作家」稱譽。

高雄文藝獎今午頒獎，歷屆得主多人出席共襄盛舉，陳其邁表示，全球化過程，很多城市愈長愈像，但文藝獎得主讓高雄變得不一樣，他們以多元迥異的文化力量，讓高雄留下令人懷念的獨特之處，更出類拔萃也愈加美麗。

陳其邁也特別感謝本屆三位得主以行動培植後輩，他個人就曾受陌上塵的文章啟萌，而現代畫學會則對市府很多文化政策提供批判鞭策與指導，聚和基金會則長期默默付出，歷屆文藝獎得主讓高雄這座城市保有溫暖與多元，時時向陽，繁花盛開。

陌上塵認為，寫作是種心靈救贖，而新聞可以造假，但文學帶來真善美。他自嘲在文學路上曾被前輩作家李喬批評，沒有浪漫色彩，不過他希望自己有機會活到90歲，並在布滿荊棘的文學路上繼續走到暝目為此，今天拿獎，他感覺像得了金馬獎，不免要感謝許多人，為此他用客家母語，大聲地說「阿母，我得獎了」，在頒獎典禮上，留下歷史性的一刻。