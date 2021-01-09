快訊

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

國家警報大響！19:35規模5.7地震 最大震度宜蘭4級

陳其邁指全球城市愈長愈像 文藝獎讓高雄不一樣

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄文藝獎今天頒獎，第11屆分別有由高雄市現代畫學會（右二）、財團法人聚和文化藝術基金會（右一）及作家劉振權(陌上塵)獲獎，市長陳其邁感謝得獎者對高雄文化藝術的卓越貢獻。記者王昭月／攝影
高雄文藝獎今天頒獎，第11屆分別有由高雄市現代畫學會（右二）、財團法人聚和文化藝術基金會（右一）及作家劉振權(陌上塵)獲獎，市長陳其邁感謝得獎者對高雄文化藝術的卓越貢獻。記者王昭月／攝影

「高雄文藝獎」今午在高雄市文化中心頒獎，三名得主分別是高雄市現代畫學會、財團法人聚和文化藝術基金會及作家劉振權(陌上塵)，陌上塵引用文學家葉石濤的話，指作家無可避免的命運是走在布滿荊棘的道路直到瞑目，自己的創作不會中斷。

高雄市文藝獎創辦22年，產出49位得主，第11屆訴求在地關懷，三位得主今天出爐，高市現代畫學會是解嚴後高雄第一個立案的現代畫會團體，長期關心文化政策及社會公共議題。聚和文化藝術基金會則是南部藝文創作者與團體的堅實後盾，包括高雄春天藝術節、城市講堂，聚合均在背後默默付出；「陌上塵」則以鮮活筆觸勾勒工人的心境，素有「工人作家」稱譽。

高雄文藝獎今午頒獎，歷屆得主多人出席共襄盛舉，陳其邁表示，全球化過程，很多城市愈長愈像，但文藝獎得主讓高雄變得不一樣，他們以多元迥異的文化力量，讓高雄留下令人懷念的獨特之處，更出類拔萃也愈加美麗。

陳其邁也特別感謝本屆三位得主以行動培植後輩，他個人就曾受陌上塵的文章啟萌，而現代畫學會則對市府很多文化政策提供批判鞭策與指導，聚和基金會則長期默默付出，歷屆文藝獎得主讓高雄這座城市保有溫暖與多元，時時向陽，繁花盛開。

陌上塵認為，寫作是種心靈救贖，而新聞可以造假，但文學帶來真善美。他自嘲在文學路上曾被前輩作家李喬批評，沒有浪漫色彩，不過他希望自己有機會活到90歲，並在布滿荊棘的文學路上繼續走到暝目為此，今天拿獎，他感覺像得了金馬獎，不免要感謝許多人，為此他用客家母語，大聲地說「阿母，我得獎了」，在頒獎典禮上，留下歷史性的一刻。

高雄市 陳其邁 文創

延伸閱讀

低溫達到理賠標準 高市29件水產可獲賠430萬

憂養殖業寒害 陳其邁決定調降漁友寒害保險負擔比例

藍營提反萊豬公投連署 陳其邁：尊重公民權行使

警局長上任半年多就要異動？ 高市長陳其邁尚無回應

相關新聞

避寒下墾丁玩沙灘排球 北部客笑：這裡算溫暖了

寒流發威，全台今天都籠罩低溫中，位處全台最南端、氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽...

屏東蓮霧寒害落果嚴重 立委要農委會超前部署

屏東縣蓮霧進入產季，元旦期間一波寒流來襲，之後連續幾日回溫，一冷一熱造成屏東縣蓮霧出現落果和裂果，今天寒流再度報到，屏東...

低溫寒流連續報到 屏東落果情形增加將影響蓮霧產季

寒流接續來襲，低溫造成蓮霧落果現象增加，進而影響蓮霧產季。有農民認為，每年遇寒流，落果是正常現象，但近期寒流接續來襲，且...

寒流來襲屏東平地10度 蓮霧受寒落果看了心痛

寒流來襲，屏東地區平地今天清晨最低溫只有10度，春日大漢山上甚至只有0.94度；屏東縣目前正值蓮霧盛產期，蓮霧是熱帶水果...

民眾拾獲猛禽私帶回家 好在金門動保協會即時接手照顧

烈嶼鄉民眾在去年12月初，發現1隻猛禽中網，將其拾獲回家中雞舍照養，但猛在「作客」期間完全沒有進食，反而瘦了不少，民眾在...

壽山盃公益球賽邁入20屆 500萬新房迄今沒被幸運兒帶走

第20屆壽山盃高爾夫球賽今天登場，170多位球友與企業人士齊聚高雄市信誼高爾夫球場響應公益，眾人為愛揮桿，共同為台南市以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。