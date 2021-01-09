低溫達到理賠標準 高市29件水產可獲賠430萬
今天高雄沿海空曠地區氣溫下探9度，幾乎達到養殖魚塭的防寒臨界線，29件投保高市水產險的漁民可獲得430萬元理賠。高雄市長陳其邁今天視察彌陀養殖區，並向現場漁民宣布，市府將提高養殖漁業天然災害保險補助費用，漁民負擔比例將從三分之一降為四分之一，減輕投保負擔。
市府海洋局指出，高雄市109年溫度參數型養殖水產保險共投保29件，包括石斑魚17件、虱目魚7件與鱸魚5件，承保期間為109年11月1日至110年3月15日。此波低溫，茄萣、永安與彌陀等沿海養殖區，連續10小時氣溫低於10度，承保公司說，低溫已達理賠標準，高雄市理賠金額約430多萬元。
海洋局說，低溫至今，高市養殖漁業尚未通報寒害損失，但不排除會有「延遲性」災損，低溫過後才知實際受損情況。市長陳其邁表示，110年度開始，市府將提高養殖漁業天然災害保險補助費用，目前養殖漁民需負擔三分之一保費，未來僅需負擔四分之一，提高漁民投保意願。
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