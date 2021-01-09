快訊

致力推廣台灣文學、批皇民高壓政權 張良澤主張「總統搬出總統府」

低溫達到理賠標準 高市29件水產可獲賠430萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）今天視察彌陀養殖區，詢問漁民各項防寒措施。圖／市府海洋局提供
高雄市長陳其邁（右二）今天視察彌陀養殖區，詢問漁民各項防寒措施。圖／市府海洋局提供

今天高雄沿海空曠地區氣溫下探9度，幾乎達到養殖魚塭的防寒臨界線，29件投保高市水產險的漁民可獲得430萬元理賠。高雄市長陳其邁今天視察彌陀養殖區，並向現場漁民宣布，市府將提高養殖漁業天然災害保險補助費用，漁民負擔比例將從三分之一降為四分之一，減輕投保負擔。

市府海洋局指出，高雄市109年溫度參數型養殖水產保險共投保29件，包括石斑魚17件、虱目魚7件與鱸魚5件，承保期間為109年11月1日至110年3月15日。此波低溫，茄萣、永安與彌陀等沿海養殖區，連續10小時氣溫低於10度，承保公司說，低溫已達理賠標準，高雄市理賠金額約430多萬元。

海洋局說，低溫至今，高市養殖漁業尚未通報寒害損失，但不排除會有「延遲性」災損，低溫過後才知實際受損情況。市長陳其邁表示，110年度開始，市府將提高養殖漁業天然災害保險補助費用，目前養殖漁民需負擔三分之一保費，未來僅需負擔四分之一，提高漁民投保意願。

高雄市長陳其邁（左三）今天視察彌陀養殖區關心防寒措施。圖／市府海洋局提供
高雄市長陳其邁（左三）今天視察彌陀養殖區關心防寒措施。圖／市府海洋局提供

漁民 低溫 保險

延伸閱讀

藍營提反萊豬公投連署 陳其邁：尊重公民權行使

警局長上任半年多就要異動？ 高市長陳其邁尚無回應

高市推路平 陳其邁獲中央23億多元挹注

陳其邁：高美館露營採實名制 草地音樂會評估中

相關新聞

避寒下墾丁玩沙灘排球 北部客笑：這裡算溫暖了

寒流發威，全台今天都籠罩低溫中，位處全台最南端、氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽...

屏東蓮霧寒害落果嚴重 立委要農委會超前部署

屏東縣蓮霧進入產季，元旦期間一波寒流來襲，之後連續幾日回溫，一冷一熱造成屏東縣蓮霧出現落果和裂果，今天寒流再度報到，屏東...

低溫寒流連續報到 屏東落果情形增加將影響蓮霧產季

寒流接續來襲，低溫造成蓮霧落果現象增加，進而影響蓮霧產季。有農民認為，每年遇寒流，落果是正常現象，但近期寒流接續來襲，且...

寒流來襲屏東平地10度 蓮霧受寒落果看了心痛

寒流來襲，屏東地區平地今天清晨最低溫只有10度，春日大漢山上甚至只有0.94度；屏東縣目前正值蓮霧盛產期，蓮霧是熱帶水果...

民眾拾獲猛禽私帶回家 好在金門動保協會即時接手照顧

烈嶼鄉民眾在去年12月初，發現1隻猛禽中網，將其拾獲回家中雞舍照養，但猛在「作客」期間完全沒有進食，反而瘦了不少，民眾在...

壽山盃公益球賽邁入20屆 500萬新房迄今沒被幸運兒帶走

第20屆壽山盃高爾夫球賽今天登場，170多位球友與企業人士齊聚高雄市信誼高爾夫球場響應公益，眾人為愛揮桿，共同為台南市以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。