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避寒下墾丁玩沙灘排球 北部客笑：這裡算溫暖了
寒流發威，全台今天都籠罩低溫中，位處全台最南端、氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽光露臉短暫回升到18度，午後雲層變厚又降至16度，習慣暖冬氣候的恆春鎮民直呼「怎麼這麼冷！」；低溫加上變種病毒擴大陰霾，墾丁核心區今天的住房率不到五成，區外更跌到三成，業者無奈說，大家都躲在家裡了吧！
恆春氣象站說，恆春鎮因位處台灣最南媏地理位置，冬季氣溫相對暖和，今天清晨降到14度，較前波元旦來襲的寒流15度更低，白天陽光出來後回升，中午過後雲層變厚又降至16度，明天會稍稍回溫。
恆春鎮吳姓鎮民說，恆春冬季多是暖冬，大家也習慣了，今天清晨的14度，雖不比中北部10度以下，但感覺特別冷，一年穿沒幾天的冬衣全部出籠；墾丁小灣沙灘下午有北部來的遊客在玩沙灘排球，他們笑說，和中北部相較，墾丁算是溫暖了，這趟是專程南下避寒。
墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，各景點和遊憩沙灘空盪盪，墾丁大街夜市也是遊客稀寥；吳姓飯店業者說，冬季本就是墾丁旅遊淡季，寒流來襲加上變種病毒擴大陰霾，讓淡季更淡，下波榮景要等到農曆春節了，以目前的訂房狀況來看，預估會滿房4天
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