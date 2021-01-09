避寒下墾丁玩沙灘排球 北部客笑：這裡算溫暖了

寒流發威，全台今天都籠罩低溫中，位處全台最南端、氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽光露臉短暫回升到18度，午後雲層變厚又降至16度，習慣暖冬氣候的恆春鎮民直呼「怎麼這麼冷！」；低溫加上變種病毒擴大陰霾，墾丁核心區今天的住房率不到五成，區外更跌到三成，業者無奈說，大家都躲在家裡了吧！

恆春氣象站說，恆春鎮因位處台灣最南媏地理位置，冬季氣溫相對暖和，今天清晨降到14度，較前波元旦來襲的寒流15度更低，白天陽光出來後回升，中午過後雲層變厚又降至16度，明天會稍稍回溫。

恆春鎮吳姓鎮民說，恆春冬季多是暖冬，大家也習慣了，今天清晨的14度，雖不比中北部10度以下，但感覺特別冷，一年穿沒幾天的冬衣全部出籠；墾丁小灣沙灘下午有北部來的遊客在玩沙灘排球，他們笑說，和中北部相較，墾丁算是溫暖了，這趟是專程南下避寒。