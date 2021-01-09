快訊

致力推廣台灣文學、批皇民高壓政權 張良澤主張「總統搬出總統府」

評／萊豬之後 又要迎接美國「乾淨的煤」?

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避寒下墾丁玩沙灘排球 北部客笑：這裡算溫暖了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，各景點和遊憩沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影
墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，各景點和遊憩沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影

寒流發威，全台今天都籠罩低溫中，位處全台最南端、氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽光露臉短暫回升到18度，午後雲層變厚又降至16度，習慣暖冬氣候的恆春鎮民直呼「怎麼這麼冷！」；低溫加上變種病毒擴大陰霾，墾丁核心區今天的住房率不到五成，區外更跌到三成，業者無奈說，大家都躲在家裡了吧！

恆春氣象站說，恆春鎮因位處台灣最南媏地理位置，冬季氣溫相對暖和，今天清晨降到14度，較前波元旦來襲的寒流15度更低，白天陽光出來後回升，中午過後雲層變厚又降至16度，明天會稍稍回溫。

恆春鎮吳姓鎮民說，恆春冬季多是暖冬，大家也習慣了，今天清晨的14度，雖不比中北部10度以下，但感覺特別冷，一年穿沒幾天的冬衣全部出籠；墾丁小灣沙灘下午有北部來的遊客在玩沙灘排球，他們笑說，和中北部相較，墾丁算是溫暖了，這趟是專程南下避寒。

墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，各景點和遊憩沙灘空盪盪，墾丁大街夜市也是遊客稀寥；吳姓飯店業者說，冬季本就是墾丁旅遊淡季，寒流來襲加上變種病毒擴大陰霾，讓淡季更淡，下波榮景要等到農曆春節了，以目前的訂房狀況來看，預估會滿房4天

墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，各景點遊客稀寥。記者潘欣中／攝影
墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，各景點遊客稀寥。記者潘欣中／攝影
全台今天都壟罩在低溫中，氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽光露臉短暫回升，有北部來的遊客下午在小灣玩沙灘排球。記者潘欣中／攝影
全台今天都壟罩在低溫中，氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽光露臉短暫回升，有北部來的遊客下午在小灣玩沙灘排球。記者潘欣中／攝影
墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，遊客出門全包緊緊。記者潘欣中／攝影
墾丁核心地區今天周六的住房率罕見不到五成，區外更跌到三成，遊客出門全包緊緊。記者潘欣中／攝影

墾丁 恆春 寒流

延伸閱讀

清晨14度！墾丁冷住房率更冷 屏東月底熱推千元補助

好放鬆！墾丁山海有療效空口無憑 高師大科環所用科學證實

小嫻恆春假日夜市擺攤 一直很想解鎖的成就

影╱保育類長鬃山羊凍死了！跑下抹茶山避寒已來不及救

相關新聞

避寒下墾丁玩沙灘排球 北部客笑：這裡算溫暖了

寒流發威，全台今天都籠罩低溫中，位處全台最南端、氣溫相對溫暖的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最最冷的14度，白天陽...

屏東蓮霧寒害落果嚴重 立委要農委會超前部署

屏東縣蓮霧進入產季，元旦期間一波寒流來襲，之後連續幾日回溫，一冷一熱造成屏東縣蓮霧出現落果和裂果，今天寒流再度報到，屏東...

低溫寒流連續報到 屏東落果情形增加將影響蓮霧產季

寒流接續來襲，低溫造成蓮霧落果現象增加，進而影響蓮霧產季。有農民認為，每年遇寒流，落果是正常現象，但近期寒流接續來襲，且...

寒流來襲屏東平地10度 蓮霧受寒落果看了心痛

寒流來襲，屏東地區平地今天清晨最低溫只有10度，春日大漢山上甚至只有0.94度；屏東縣目前正值蓮霧盛產期，蓮霧是熱帶水果...

民眾拾獲猛禽私帶回家 好在金門動保協會即時接手照顧

烈嶼鄉民眾在去年12月初，發現1隻猛禽中網，將其拾獲回家中雞舍照養，但猛在「作客」期間完全沒有進食，反而瘦了不少，民眾在...

壽山盃公益球賽邁入20屆 500萬新房迄今沒被幸運兒帶走

第20屆壽山盃高爾夫球賽今天登場，170多位球友與企業人士齊聚高雄市信誼高爾夫球場響應公益，眾人為愛揮桿，共同為台南市以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。