金門幼兒教育奠基者 陳素民八十回顧來時路

金門縣第4屆文化獎得主陳素民今天發表新書「金門的女兒─陳素民八十回顧」，書中道盡走過戰亂的艱苦，詳述60年前回鄉草創金門第一所幼兒園經過，並感謝這個時代給她的機運。

金門縣文化局上午在文化局大廳舉辦2020年度「璀璨金門．人文薈萃」聯合新書發表會，共有傳記、文史、宗族、鄉土、小品等各文類18本書發表。其中，「金門的女兒─陳素民八十回顧」由81歲的陳素民口述、本地作家洪春柳編著。

書中提及陳素民的父親在日本占領金門之前到大陸發展，後來不忍心獨留祖父母在家鄉，帶著身懷六甲的媽媽回到金門，她才會在金門出生，和金門展開一生的緣分。

陳素民1939年在后沙出生，10歲全家遷居山外。當時從大陸撤退到金門的國軍中有不少人飽讀詩書，帶領他們那群毛頭小孩看書、唱歌、跳舞；藝術種子也因此在她幼小的心靈裡生根發芽。媽媽看出她的資質，臨終遺言「一定要讓她繼續讀書」。

八二三砲戰爆發，一心向學的陳素民心想只有到台灣才有讀書的機會，但重男輕女的父親不許她離開金門，經過她三次苦苦哀求才放行。

她搭乘軍艦隻身來到台灣，先讀台北商校好保住學籍，再轉學到台北女子師範學校。由於當時女師普通師範科沒有缺額，陳素民抱持「有書讀就好」的心態，改讀幼師科，沒想到這個轉折卻為她往後人生帶來一大機運。

1961年台北女師專畢業後，陳素民回鄉金門在國小任教；隔年總統蔣中正夫人宋美齡金門勞軍，一名小女孩向夫人獻花時，夫人摸著她的頭問：「妳讀小班，還是大班？」小女孩一臉茫然。在旁記者趕忙解釋「金門沒有幼稚園」，蔣夫人不可置信，當下指示立即興辦幼稚園。

放眼當時全金門，只有陳素民有幼教背景，她就這麼趕鴨子上架，1963年在創辦了金門第一所公立幼兒園－金城幼稚園。由於辦得有聲有色，「城幼」成了外賓來金必訪之地；蔣夫人得知績效卓著，更透過秘書詢問陳素民是否想升學，她決定讀台灣省立師範學院（台師大前身）美術系，就這樣開啟了她的藝術之路。

大學畢業後，陳素民束裝返鄉服務，在金城國中教了1年，再回到金城幼稚園。後來因為照顧在台北深造的夫婿，請調台北大理女中；由於她在金門的教育行政資歷，之後更被延攬到中山女中擔任訓育組長、訓導主任。54歲時提前退休，總計投身教育28載。

無論是攻讀美術系，或是在台灣、金門從事教職，甚至退休，一直到現在，81歲了，陳素民始終樂在書畫中。她總說，「謝父母把她生在金門，感謝這個時代給她的機運」。