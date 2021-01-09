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屏東蓮霧寒害落果嚴重 立委要農委會超前部署
屏東縣蓮霧進入產季，元旦期間一波寒流來襲，之後連續幾日回溫，一冷一熱造成屏東縣蓮霧出現落果和裂果，今天寒流再度報到，屏東縣平地氣溫10度，立委莊瑞雄下午到林邊鄉多處果園現勘，發現每棵蓮霧樹看起來都結實纍纍，每個套袋的蓮霧，看起來也都非常飽滿，但是翻開套袋，很多都已落果在套袋裡；莊瑞雄表示會要求農委會。請專家想出對策，別讓農民血本無歸。
莊瑞雄說，這些落果成熟度大概僅六七成，不到可採摘的熟度，吃起來沒有甜味還偏酸，且不久就會軟掉，果農為了商譽，只能丟棄；這波寒流過後，如果又馬上回溫，3天後可能又會出現一波嚴重落果潮，果農憂心忡忡。
林邊鄉竹林村陳姓果農感嘆，他的蓮霧園目前已經落果七成，再經過這一波寒流，大概只能收成一成，真的是血本無歸；另名果農的蓮霧園，迎風面的果樹，能採收的黑珍珠也所剩無幾，整棵蓮霧樹剩下的還能採收的，可能寥寥無幾。
莊瑞雄說，災情一傳出，他與農委會主委陳吉仲保持聯繫，要求農委會對於今年寒害，根據以往經驗，除了馬上落果的黑珍珠外，還有將來可能發生延遲性的災害的果樹，比如玉荷包頭期花可能開不出來、芒果恐酥花、香蕉葉可能黃化等，務必加強輔導，請專家想出對策，盡可能超前佈署，別讓農民血本無歸。
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