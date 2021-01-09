南橫公路梅櫻花季今天開園 元月至2月假日有市集

高雄桃源區栽種大面積梅樹與櫻樹，近日寒流來襲，山區梅花已經綻放七、八成，櫻花也開始綻放。今天上午，桃源區公所在梅山青年活動中心舉辦「南梅橫綻，桃櫻花源」花季開園活動，今天起至2月底止，部落假日安排賞花市集與迎賓表演。

桃源區的梅花與櫻花花季落在冬末春初，分布在梅山里、寶山里等地，近日低溫來襲，梅山青年活動中心的梅花盛開，南橫公路梅山口至天池路段，道路兩側也有櫻花可賞。

「南梅橫綻，桃櫻花源」上午10點開園，部落長老在梅山青年活動中心進行開園祈福儀式，下午有「草地音樂會」，邀請原民歌手及樂團表演，遊客可邊欣賞音樂邊賞花。