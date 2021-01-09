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南橫公路梅櫻花季今天開園 元月至2月假日有市集

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄桃源區梅山部落的梅花盛開，吸引遊客上山賞花。圖／桃源區公所提供
高雄桃源區梅山部落的梅花盛開，吸引遊客上山賞花。圖／桃源區公所提供

高雄桃源區栽種大面積梅樹與櫻樹，近日寒流來襲，山區梅花已經綻放七、八成，櫻花也開始綻放。今天上午，桃源區公所在梅山青年活動中心舉辦「南梅橫綻，桃櫻花源」花季開園活動，今天起至2月底止，部落假日安排賞花市集與迎賓表演。

桃源區的梅花與櫻花花季落在冬末春初，分布在梅山里、寶山里等地，近日低溫來襲，梅山青年活動中心的梅花盛開，南橫公路梅山口至天池路段，道路兩側也有櫻花可賞。

「南梅橫綻，桃櫻花源」上午10點開園，部落長老在梅山青年活動中心進行開園祈福儀式，下午有「草地音樂會」，邀請原民歌手及樂團表演，遊客可邊欣賞音樂邊賞花。

配合賞花活動，部落市集規畫特色攤位，提供原味美食及高山新鮮蔬果。桃源區公所指出，南橫公路梅山口至天池路段封閉10年，今年重辦賞花活動，開園後，1月17日至2月28日，每逢週六日有部落市集與生態旅遊導覽解說，遊客可趁寒假及春節規劃高雄桃源南橫之旅。

高雄桃源區梅山部落的梅花盛開，吸引遊客上山賞花。圖／桃源區公所提供
高雄桃源區梅山部落的梅花盛開，吸引遊客上山賞花。圖／桃源區公所提供

櫻花 賞花 南橫

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