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低溫寒流連續報到 屏東落果情形增加將影響蓮霧產季

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府農業處也呼籲，農林漁畜牧業應提早做好防寒措施，以減少災損，蓮霧則可用黑網防風，白網保溫來防寒。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府農業處也呼籲，農林漁畜牧業應提早做好防寒措施，以減少災損，蓮霧則可用黑網防風，白網保溫來防寒。圖／屏東縣政府提供

寒流接續來襲，低溫造成蓮霧落果現象增加，進而影響蓮霧產季。有農民認為，每年遇寒流，落果是正常現象，但近期寒流接續來襲，且間隔時間較短，因此，落果情形增加，所以今年才會特別嚴重。屏東縣政府農業處也呼籲，農林漁畜牧業應提早做好防寒措施，以減少災損。

林邊吳姓農民表示，裝在套袋內的蓮霧，尚未熟成，僅有6至7分熟就落果，雖然部分落果蓮霧顏色紅潤，但吃起來不甜且口感軟爛無法被市場接受，因此，只能丟棄。

吳姓農民說，蓮霧防寒工作並不容易，每年遇寒流，落果是正常現象，但近期因寒流接續來襲，且間隔時間較短，蓮霧落果情況變得頻繁，所以今年才會特別嚴重。

縣府農業處表示，對於不耐低溫的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，水果方面則是九分熟成就要採收，以免引發涷傷，花卉應移入設施內或加強覆蓋保護；較不耐寒的魚、蝦類養殖魚塭，更要加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備；畜禽舍則適時提供加熱設備之電源。

農業處呼籲，因寒害多屬遲發性災害，除務必與各鄉鎮公所密切注意寒流造成農作物損害情形，農林漁畜牧業應提早做好防寒措施，以減少災損。

寒流 農民 屏東縣政府

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